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商务部新闻发言人就美对华发起301调查发表谈话

2024年04月18日00:41 | 来源：新华网
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新华社北京4月17日电 商务部新闻发言人17日表示，美国时间4月17日，美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。

美方申请书中充斥大量不实指责，将正常贸易投资活动曲解为损害美国家安全和企业利益，将自身产业问题归咎于中国，既缺乏事实依据，也有悖经济常识。美多份研究报告显示，美造船业因过度保护在多年前就已失去竞争优势。美方为本国产业提供数以千亿计美元的歧视性补贴，却指责中方采取所谓“非市场做法”。事实上，中国产业的发展是企业技术创新和积极参与市场竞争的结果，美方指责根本站不住脚。

美国上届政府启动对华301调查并对华加征关税，已被世贸组织裁定违反世贸规则，受到众多世贸成员的反对。美方出于国内政治需要发起新的301调查，是一错再错。

我们敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法，回到以规则为基础的多边贸易体制中来。中方将密切关注调查进展，并将采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。

(责编：卫嘉、白宇)
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