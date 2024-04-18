4月15日，在世界银行和国际货币基金组织（IMF）春季会议期间，国际金融论坛（IFF）联合布雷顿森林体系委员会和全球发展中心（CGD）在美国华盛顿共同主办了主题为“如何在日益碎片化的世界中加强国际合作”的分论坛会议。会议就当前国际社会面临的严峻挑战以及推动国际合作的策略和路径进行了专题研讨。与会专家表示，国际组织应积极推动改革，给予新兴市场国家更多话语权，并邀请私营部门参与多边合作，以应对当前纷繁复杂的全球挑战。

与会专家指出，面对当前全球经济日益碎片化、气候变化危机加剧、科技创新迅猛发展，以及地缘政治冲突对国际金融和贸易体系造成的巨大冲击和影响，世界银行、国际货币基金组织（IMF）和世界贸易组织（WTO）亟需进行改革，以更好地应对挑战，重振世界经济。大家一致认为，面对当前世界纷繁复杂、叠加缠绕的多重挑战，各国政府唯有坚定推进国际合作，才能有效应对。

奥巴马政府时期美国国家安全顾问卡罗琳·阿特金森表示，只有各国政府携手合作，才能解决世界面临的气候危机和日益严峻的地缘政治冲突。她说，“我们需要多边和全球性机构发挥作用，也应当欢迎各国开展有益的区域性合作。”

全球发展中心（CGD）可持续发展金融主任南希·李表示，多边机构是否能够更好地发挥作用，不仅取决于当前所面临的全球挑战的性质，更取决于各方对其在国际机构中“责任分担”情况是否满意。她认为，当前的国际治理体系确实需要转型。随着新兴市场国家在全球经济所占比重日益增加，他们在国际组织中也应当享有更大的话语权。

联合国前副秘书长兼联合国非洲经委会执行秘书维拉·松圭也发表了相同的观点。维拉·松圭指出，当前很多国际组织都呼吁应鼓励私营部门更多参与到应对全球性挑战之中，但是现在的国际治理体系却把私营部门排除在外。她认为要更好地推动私营部门参与应对全球挑战，就必须鼓励私营部门参与国际事务讨论和应对政策的制定。

国际金融论坛（IFF）常务副理事长祝宪表示，世界银行等国际机构曾历次推动结构性改革，但效果总是不尽如人意，在当前吸引私营部门参与应对气候变化、解决全球性债务问题的改革中，应更加务实地采取切实可行的方案。

国际金融论坛（IFF）是非营利、非官方独立国际组织，2003年10月由中国、美国、欧盟等G20国家和地区、新兴经济体，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等相关国际组织及领导人共同发起成立，是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构，被誉为全球金融领域的“F20（Finance 20）”。

(责编：曹淼、李源)

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