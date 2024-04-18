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3月份全社会用电量同比增长7.4%

2024年04月18日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （方经纶）据国家能源局官网消息，4月17日，国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。

3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长7.0%；第二产业用电量5421亿千瓦时，同比增长4.9%；第三产业用电量1365亿千瓦时，同比增长11.6%；城乡居民生活用电量1060亿千瓦时，同比增长15.8%。

1~3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量288亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量15056亿千瓦时，同比增长8.0%；第三产业用电量4235亿千瓦时，同比增长14.3%；城乡居民生活用电量3794亿千瓦时，同比增长12.0%。

(责编：方经纶、吕骞)
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