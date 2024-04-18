原标题：用户是主体！海尔智家启动绿碳计划焕新生活

家电“以旧换新”，是提升居民生活质量、促进经济增长、加速行业发展的重要路径。而一直以来，以旧换新的核心动力源泉都是在用户。也就是说，用户才是以旧换新的消费者，是消费的主体。这意味着，企业要先拿出真正好的产品、好的科技、好的解决方案、好的生活主张，才能把这件事真正高效、长久地推进下去。

4月17日，“海尔美好生活焕新季 春季科技新品焕新大会”在杭州举行。现场，海尔智家启动“绿碳计划”，用一系列智慧科技新产品、新场景，释放美居、智慧、健康、绿色的4大焕新主张，并通过线上线下一体化推动落地，以更好的产品、更大的力度、更多的权益，为用户打造覆盖衣、食、住、娱、行的绿色美好焕新生活，给消费者充分的“换新”理由。

为什么换？对生活的追求在变，家电需求也在变

在新时代语境之下，人们对于家电的需求早已不局限于“解放双手”，而是从美观、智能等方面期待获得更多的幸福感。

当代人对家电审美的追求是有目共睹的。从早些年柜式空调清一色的“方盒子”造型到后来的圆柱式、双塔式……随着产品造型的百花齐放，人们也能更好地协调家电、家装的风格搭配。而今，更有不少人选择全嵌、零嵌等产品，通过家电与橱柜的齐平齐深、严丝合缝、浑然天成，来满足自己对于家居美学的极致追求。

除了设计美感以外，新一代家电在科技上也实现了“基本功能”和“智慧体验”的双重进化。如冰箱不仅能做到长效锁鲜，还能自动记录所存食材保鲜期、在线推荐膳食规划；新一代空调不光能调节冷热，还可以时刻换新空气、持续净化空气、动态调节全屋空气的温湿净度，有效预防“空调病”；再看最新一代的洗衣机产品，“连洗带烘”已经成了标配，高端产品还能做到洗衣的同时醒衣、护衣，真丝、羊绒等娇贵衣物再也不用每次都跑干洗店。

所以说，以旧换新不仅仅只是“旧的换成新的”这么简单。更绿色、更智慧、更健康、更美观的新家电入户，意味着生活方式、生活态度、生活体验的与时俱进，这都是触手可及的幸福。

换什么？绿碳计划以科技创造美好生活

在这样的背景下，绿色低碳、再循环已成为当代人打造高品质生活的方向和追求，更是积极推进“以旧换新”的意义所在。而这，也是海尔智家开展此次美好生活焕新季的核心。现场，海尔智家官宣与《种地吧2》达成合作，并为少年们授予“美好生活焕新合伙人”认证，共同宣布全面启动绿碳计划。

那么“绿碳计划”到底能为用户换来怎样的生活？我们可以从海尔智家现场展示的4大焕新主张中寻找答案——美居、智慧、健康、绿色。下面让我们具体来看看。

首先是“美居焕新”。用美学设计师唐忠汉的话来说：“美感，已成为当代年轻人构筑生活空间的重要趋势。”但传统装潢往往很难做到家电、家居和整体风格的融合统一。为此，海尔智家带来了采用嵌入式设计的海尔白巧套系，以及卡萨帝致境全嵌智慧厨房套系。其中，致境系列烟机、灶具和蒸烤箱等产品均可“横平竖直”“严丝合缝”完美嵌入橱柜，为用户打造极致家居美学空间。

“智慧焕新”代表产品功能的智慧升级以及支持相互协同的“主动服务”，这也是海尔智家领先智慧科技的体现。以冰箱为例，海尔智家首创的全空间智慧保鲜舱不仅能主动感知食材种类、自动匹配储存环境，还能主动感知异味启动“五效合一”的杀菌净化模式；此外，海尔冰箱还能根据所存储食材自动推荐全家食谱，联动智能烤箱实现一键烘焙等，烟机也能做到根据灶具火力自动调整风力……

“健康焕新”和“绿色焕新”解决方案，则负责确保全屋空气、衣物洗护、餐具消杀等生活大面上的健康高效、节能减排，这当然也需要领先的科技支撑。如海尔洗空气G系列空调内置无耗材负离子发射器，可有效祛除空气中的7类污染物，还能通过聚合送风科技提升送风效率和舒适度；而海尔陶瓷加热舱热水器的特点，在于全瓷结构实现了0垢免清洗，保证出水洁净的同时省电50%。

可以说，海尔智家此次不仅带来了领先的科技成果、丰富的智能产品、智慧的场景体验，还为用户描绘了一幅美观、智慧、健康、绿色的生活新图景，用“科技力”诠释新时代的消费新主张。

怎么换？线上线下一体化，家电换新不“忘旧”

为确保全国用户能高效实现生活方式焕新升级，海尔智家将为用户带来更好的产品、更大的力度、更多的权益，并通过“线上线下一体化”来加速落地。

在线上，海尔智家在“抖音超级品牌日”面向用户发布焕新解决方案，树立焕新生活新主张；而线下，海尔智家则同步启动了以旧换新“百城千县万里行”，为用户送去10亿焕新补贴和千款科技家电，还将持续打造城市绿碳空间、推进绿碳生活方式巡演等。

具体来看。在产品焕新方面，海尔智家将带来冰箱、洗衣机、空调、热水器等全品类千款绿色智能家电，还有10亿换新补贴以及极速送装、十年保修等权益和服务保障；场景焕新方面，海尔智家将结合央视“超级改造家”0元局改招募用户体验，至高补贴5万元，三翼鸟也将提供8小时光速阳台焕新的定制服务；此外，用户购机达一万即有机会抽取青岛3日游，企业微信和小程序参加活动会有现金红包礼、分享礼，老用户还可专享周周抽免单。

而针对很多用户担心的“旧机处理”问题，海尔智家也能提供完善的一站式服务。用户可通过海尔智家小程序、海尔智家APP提报家电回收和换新需求，由系统自动预估回收价格后，服务人员便会上门“拉旧送新”。重点是，回收的旧家电也不会浪费，而是在海尔再循环互联工厂进行统一拆解，拆解出的铁、铝、铜，以及各种硬塑料均会得到循环利用，变废为宝。

实际上，海尔智家不只是在为用户“推新换旧”，也在内部走出了一条“绿色转型路”。通过持续加码布局再循环产业，海尔智家打造了行业首座融合“回收-拆解-再生-再利用”为一体的家电再循环互联工厂，实现年碳减排量约1.7万吨。此外，海尔智家还围绕研发、生产、使用等多个方面，将低碳节能融入产品全生命周期，为行业绿色低碳发展提供新路径。

时下，产业正处于绿色转型关键期，消费端也加速迎来智能化、绿色化的需求升级。对企业而言，加速以旧换新，推动低碳绿色生活方式普及，已成为高质量发展的重中之重。而此次，海尔智家美好生活焕新季-绿碳计划的全国启动，让我们看到了这家企业不仅有决心，更有信心、有能力引领行业绿色低碳发展，加速美好生活落地千家万户。

(责编：董童、李源)

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