原标题：乡吾农品“怀乡怀品”系列产品参展消博会

第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）期间，湖南乡吾农品展台上的特色农产品引得观众纷纷驻足。

新晃是湖南省链接湘黔要道的必经之地，山川鸾秀、人杰地灵，出产高品质农产品。湖南乡吾农品负责人表示，公司非常重视本次消博会，带来了黄精系列、茶油系列、红米系列、五倍子蜂蜜系列、乡吾浊酒系列共计20余款“湘品”，深受馆内客商及消费者的关注和喜爱。

来自新晃的优质黄精产品成为了消博会的“小网红”。黄精是百合科黄精属植物黄精的干燥根茎，具有养阴润肺、补脾益气、滋肾填精的功效，主治阴虚唠咳、脾虚乏力、食少口干、须发早白、体恤羸弱，味甘、性平、归脾。

除了黄精系列产品，湖南乡吾农品还带来了新晃的侗藏红米。这款新晃地区独特地理环境孕育出的古老珍稀红米，富含硒、铁、镁、钙等微量元素，丰富的植物性蛋白及膳食纤维，以及包括B族维生素中的B1、B2、B6等多种维生素和18种人体所需的氨基酸，同时，花青素含量较高。

山茶油系列产品也是本次消博会湖南馆的重头戏。乡吾农品本次也带来了全新推出的鲜榨山茶油，使用业内领先的鲜榨技术，尽量保留山茶果香及营养物质，除了传统烹饪功能，还可直接空腹口服，对改善肠道功能、保护胃黏膜等有促进作用。（农民日报·中国农网记者 董家琛）

(责编：董童、李源)

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