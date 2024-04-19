原标题：基于AI的全链路智能营销平台发布

“人工智能+”时代来临，AIGC营销率先发力。4月18日，福石控股旗下核心子公司迪思传媒举行“AIGC 领航未来”——全链智能营销生态发布会，迪思传媒创始人兼董事长黄小川在会上宣布联手百度智能云、科大讯飞等企业率先发布基于AI的全链路智能营销平台“FlinkAI”，辅助高效创作优质内容，降低传播营销成本，提升销售转化率，全面助力品牌快速迈向智能化营销阶段，打造用AIGC赋能新质生产力在营销行业落地的范本。

据介绍，迪思全链路智能营销平台FlinkAI依托AIGC技术、结合真实内容为企业打造一站式智能营销解决方案，现已面向终端用户市场开放，覆盖多模态内容创作、智能编辑、媒介管理、内容分发、聚合展示及数据分析反馈等多个环节，通过高效整合资源与真实内容，赋能中小企业、初创企业、核心意见领袖（KOL）、网红经纪运作（MCN）机构等降低营销及获客成本，打通智能营销全链路，提高品牌传播效率，降低营销与获客成本，以数字技术赋能营销产业升级，推动新质生产力“落地生根”。

会上，迪思传媒联手科大讯飞、百度智能云、商汤科技、珏盛科技、爱设计启动全链路智能营销生态伙伴计划，通过整合“内容+技术+数据”多元优势，基于丰富策略经验、领先技术积累、大数据沉淀，打造覆盖内容生产、营销工具、销售转化等多场景的AIGC多模态产品矩阵，在智能传播、智能获客、智能助销、智能客服等品牌营销链路中相互协作，推出D&S- AI VIDEO、SmartPPT、金牌销售智能营销解决方案等落地应用，形成智能营销生态闭环。全链路智能营销生态伙伴也将持续探索更多AI在营销场景中的应用，让AI赋能各行各业，共同谱写营销大模型的新篇章，推动营销行业智能化发展。

来自中国商务广告协会、中国国际公共关系协会、百度智能云、科大讯飞、珏盛科技、爱设计、迪思传媒等行业协会、互联网企业、营销机构的权威代表也出席了本次会议。迪思传媒作为率先开展人工智能+的营销企业，还将持续整合智能营销产业链上下游的合作伙伴，共同探索AIGC技术在营销领域的应用，构建开放、协同、智能的营销生态系统，引领中国营销行业落实“人工智能+”的国家战略，推动社会经济向更高效、智能、可持续的方向发展。（科文）

(责编：曹淼、李源)

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