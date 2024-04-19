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联想开启企业智能体落地元年

2024年04月19日13:19 | 来源：人民网
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4月18日，第十届联想创新科技大会在上海举办。本届联想创新科技大会以“AI for All，让世界充满AI”为主题，分享在推动人工智能发展中的最新成果和洞见。大会全面展现了联想集团基于混合式人工智能判断的核心主张、战略图景和最新技术成果。

联想高级副总裁，中国方案服务业务群总经理戴炜在会上发布了擎天智能体引擎，并展示了面向政企客户的全新产品组合Portfolio 2.0，以及中小企业的百应智能体，还有面向消费用户、嵌入联想小天智能体中的主动式智能服务。

戴炜表示：“基于方案服务强大的服务体系支撑，我们重构了AI原生的方案服务，制定了一擎三箭战略——以擎天智能体引擎为客户落地AI应用的重要抓手，围绕政企、中小企业及消费三大客群，打造全栈智能化转型全周期服务，与我们的客户一道，把握AI的史诗级机遇。”

在一擎三箭战略中，“一擎”指擎天3.0涵盖：为行业客户打造的行业智能体，以及联想内生外化的研产供销服智能体，并搭配企业知识库，企业混合大模型，AI开发平台等工具，以及智能混合云。擎天3.0将成为联想方案服务为客户落地AI应用的重要抓手。

联想集团董事长兼CEO杨元庆强调：“人工智能的下半场，一定是从技术突破进入到落地应用的阶段，需要我们在实际应用中积累用户反馈，不断完善，继续创新。而此时此刻的关键词，我认为是‘落地’。”

戴炜注重强调了两大战略升级，第一是多智能体运行平台擎天智能体引擎。擎天智能体引擎囊括了AI开发和运行层，企业混合大模型和企业知识库工具层，以及企业的通用智能体业务层，通过共享擎天智能体引擎通用能力，联想能够快速拓展细分行业的智能体，加速AI应用落地速度。第二是基于擎天智能体引擎强大的平台能力，联想方案服务将全栈服务升级为智能化转型的全周期服务，以此来满足混合AI部署对全面性、系统性的要求，推动企业系统架构向AI原生的变革。

据悉，面向政府和大型企业，联想提供了AI原生的方案服务产品序列Porfolio2.0，包含联想多年技术研发的解决方案和服务，涵盖支持服务、数字工作场所、可持续发展和智能混合云方案。此外，联想还将以行业智能体为突破，面向每个行业不同的细分场景，打造端到端的、量身定制的行业解决方案。面向中小企业，联想全新推出百应智能体贯通PC端、移动端、部分客户本地部署的边缘AI中心和客户共创平台。面向广大消费用户，联想将服务智能体嵌入到联想小天智能体中，使服务更加智能的同时，将通过用户场景的感知、用户意图的理解，运用多模态的人机交互和智能调度来提供主动式服务。

戴炜表示：联想将建立“擎天生态联盟”，与更多致力于AI应用开发、大模型研发及大模型服务的伙伴共赢这个伟大的智能新时代。联想通过推动整个产业生态系统，在开发和应用的各个环节，保证人工智能的普惠性、公正性和包容性，让人人都能从人工智能的发展中获益，打造一个“让世界充满AI和爱”的可持续发展的美好未来。

(责编：曹淼、李源)
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