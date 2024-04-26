神舟十八号｜神舟十八号3名航天员顺利进驻中国空间站
2024年04月26日05:58 | 来源：新华网
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新华社北京4月26日电（记者郭中正）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十八号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。北京时间2024年4月26日5时04分，在轨执行任务的神舟十七号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎远道而来的神舟十八号航天员乘组入驻“天宫”。随后，两个航天员乘组拍下“全家福”，共同向牵挂他们的全国人民报平安。
后续，两个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换。其间，6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间，完成各项既定工作。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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