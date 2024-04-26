中国人民银行党委理论学习中心组

“推动金融高质量发展、建设金融强国，要坚持法治和德治相结合，大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化”。在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记鲜明提出培育中国特色金融文化这一重大课题，深刻阐明了中国特色金融文化的核心要义，为金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化指明了方向。

一、全面理解培育中国特色金融文化的深厚思想基础和重要现实意义

中华优秀传统文化为培育中国特色金融文化提供了深厚的思想道德基础。文化关乎国本、国运，是一个国家、一个民族的灵魂。我们党坚持“两个结合”，不断推进马克思主义中国化时代化，指导新时代党和国家事业取得了历史性成就，发生了历史性变革。特别是“第二个结合”让我们掌握了思想和文化主动，并有力地作用于道路、理论和制度。中华优秀传统文化源远流长、博大精深，是中华文明的智慧结晶。推动金融高质量发展、建设金融强国，必须运用中华优秀传统文化为新时代金融发展赋能，充分汲取中华优秀传统文化中蕴含的“一诺千金”“兼善天下”“利济苍生”等丰富的思想道德精髓，积极培育中国特色金融文化，守好中国特色现代金融体系的根和魂。

培育中国特色金融文化是推动金融高质量发展、建设金融强国的必然要求。一个国家、一个民族的强盛，必须以文化的兴盛为支撑。推动金融高质量发展、建设金融强国离不开文化的有力支撑和丰厚滋养。培育中国特色金融文化，是金融系统坚持以人民为中心的价值取向，践行金融工作政治性、人民性的必然要求；是金融服务实体经济、为经济社会发展提供优质金融服务的必然要求；是有效防范化解金融风险、维护金融体系稳健运行的必然要求；是坚持问题导向，破解金融领域深层次矛盾和问题的必然要求；是坚持守正创新，推动金融高质量发展，走好中国特色金融发展之路的必然要求。

二、深刻把握中国特色金融文化的内涵要义和实践要求

要诚实守信，不逾越底线。人无信不立，中华优秀传统文化强调重信践诺。社会主义市场经济是信用经济，金融行业以信用为基础，没有诚信寸步难行，必须坚持契约精神，恪守市场规则和职业操守，坚持做老实人、说老实话、办老实事。要发扬“铁算盘、铁账本、铁规章”传统，坚持不做假账，做到讲原则、守规矩。要加强行业自律，坚持欠债还钱，珍惜声誉，不当老赖，对严重失信者终身禁业。要进一步完善社会信用体系建设，促进形成“守信受益 失信惩戒”社会信用环境。

要以义取利，不唯利是图。“先义而后利者荣，先利而后义者辱”。中华优秀传统文化蕴含着富民厚生、义利兼顾的经济伦理。金融具有功能性和盈利性双重属性，不能单纯以盈利性为目标，盈利要服从功能发挥。金融行业要树立正确的义利观，坚持国家利益优先、人民利益至上，增强金融产品和金融服务的多样性、普惠性、可及性，切实履行好社会责任，实现金融与经济、社会、环境共生共荣，让金融高质量发展的成果更好惠及广大人民。

要稳健审慎，不急功近利。中华优秀传统文化强调“欲速则不达，见小利则大事不成”。“稳健审慎”是经过长期实践总结出的经营智慧和生存法则。要坚持稳中求进工作总基调，统筹好发展和安全、开放和安全，兼顾短期长期、稳增长防风险和内外均衡，把握好稳和进的关系，切实维护币值稳定和金融稳定。进一步完善宏观审慎管理体系，稳妥推进重点领域金融风险防范化解，强化金融稳定保障体系建设，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。金融行业要树立正确的经营观、业绩观和风险观，既看当下，又看长远，不贪图短利，不急躁冒进，不超越承受能力而过度冒险，坚持稳健审慎经营。

要守正创新，不脱实向虚。守正创新是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要立场观点方法。实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉。守正，就是要坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，着力做好“五篇大文章”；创新，就是要紧紧围绕更好服务实体经济、便利人民群众，在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，不能搞偏离实体经济需要、规避监管的伪创新、乱创新。

要依法合规，不胡作非为。“法者，天下之准绳也。”中华优秀传统文化蕴含着丰富的法治思想，强调法律对国家秩序的重要性。金融领域是强监管、重规则的领域，金融业活力靠市场，秩序靠法治，整体都要在法治化轨道上运行。要及时推进金融重点领域和新兴领域立法，加大执行力度，依法将所有金融活动全部纳入监管，持续以零容忍态度严厉打击非法金融活动，实现金融监管横向到边、纵向到底。金融管理部门、金融机构和从业人员要牢固树立法治意识，严格遵纪守法，自觉依法行政、依法经营。

三、积极探索培育中国特色金融文化的有效路径

把牢正确政治方向，坚持党对金融文化建设的全面领导。党的领导是坚持中国特色金融发展之路最本质的特征和建设金融强国最根本的政治优势。培育中国特色金融文化必须坚持和加强党的全面领导，切实把党的领导的政治优势、制度优势转化为加强文化建设的实际成效。金融系统各级党组织要深入学习贯彻习近平经济思想，特别是习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，把培育中国特色金融文化放在推动金融高质量发展、建设金融强国的大局中认识和把握，牢牢把握文化建设正确方向。要切实担负起加强文化建设的主体责任，把培育中国特色金融文化作为贯彻落实习近平总书记关于金融工作重要论述精神的一项长期任务，常抓不懈、久久为功。

狠抓贯彻落实，打造忠诚干净担当的金融干部人才队伍。习近平总书记以“五要五不”深刻阐明了中国特色金融文化的核心要义，金融系统必须坚持贯穿融入结合、落细落小落实，将“五要五不”要求体现在金融监管、行业规范、管理理念、行为准则、业务流程等各方面，让“五要五不”真正成为金融系统的工作导向、行动标尺，成为金融从业人员日用而不觉的行为习惯和自觉遵循。人民银行广大干部职工要按照政治过硬、能力过硬、作风过硬的要求，自觉以中国特色金融文化涵养对党忠诚、信念坚定的政治品格，以实际行动践行金融工作的政治性、人民性。涵养守正创新、攻坚克难的奋斗精神，精通金融业务，把握金融工作规律，狠抓工作落实，不断提升推动金融高质量发展的能力和素质。

树立鲜明价值导向，以中国特色金融文化塑造金融行业良好精神面貌。坚持以文化人，进一步发挥中国特色金融文化铸魂育人的作用。立足新时代金融实践，深化对中国特色金融文化的宣传研究阐释，将培育中国特色金融文化同深入践行社会主义核心价值观有机结合起来，充分发挥先进典型的示范引领作用和反面典型的警示教育作用，引导金融系统广大干部职工在知敬畏、存戒惧、守底线的基础上，学有标杆、追有榜样。要推动健全行业自律机制，明确行为准则，强化追责问责，匡正行业风气，振奋金融系统干部职工精神面貌，为推动金融高质量发展、建设金融强国提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

《 人民日报 》（ 2024年04月26日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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