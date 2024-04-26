为促进中欧交流往来，深化中欧经贸合作，4月25日，由湖北省人民政府主办、湖北省商务厅和武汉市投资促进局承办的中国湖北—德国（欧洲）经贸合作对接会在德国巴伐利亚州首府慕尼黑举行，中国驻慕尼黑总领馆、巴伐利亚州政府部门、商协会机构、中德企业届代表等200余人参加了此次对接会。

湖北省政府副省长陈平在致辞中指出，近年来，湖北与德国的交往更加密切，目前，在鄂德资企业达到122家，其中，德资世界500强企业10余家，伟巴斯特等一批企业入驻中德国际产业园。陈平表示，湖北经济发展良好、产业基础坚实、区位交通优越、创新资源富集、开放势头强劲，期待各位企业家投资湖北、深耕湖北——共享湖北发展机遇，持续深化在经贸、科技、教育、文化等领域的合作；共享湖北转型红利，着力打造中德合作湖北先行区；共享湖北人才红利，抢占人工智能、新能源汽车等高新技术制高点；共享湖北市场红利，共同打造中部高质量发展和高水平开放新高地，携手推动中德两国经贸合作持续稳定健康发展，为推进两国关系行稳致远、为世界的平衡稳定作出更多贡献。湖北将提供最优惠的政策、最优质的服务、最优越的环境，为跨国企业在鄂发展保驾护航。

中国驻慕尼黑总领事童德发在致辞中表示，今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年，中国已连续第8年成为德国全球最大贸易伙伴，德国则连续49年保持中国在欧洲最重要贸易伙伴国地位。中德贸易约占中欧贸易的三成，长期扮演着中欧合作“领头羊”角色，目前已有2000多家中资企业在德国投资。巴伐利亚州地处欧洲中心，是德国经济实力最强的联邦州之一，湖北省地处中国内陆，自古有“九省通衢”之称，正致力于打造内陆开放新高地。巴伐利亚和湖北省产业发展方向高度契合，合作潜力无限，衷心期待并诚挚邀请更多德国经济界人士走进湖北，亲身感受“新质生产力”的巨大推力，共谱中德经贸合作新篇章。

会上，陈平与童德发共同为“湖北国贸商务欧洲办事处”揭牌。该办事处设在德国法兰克福欧洲时报大楼，致力于搭建湖北国贸集团面向欧洲区域的商贸联络平台，并协助省商务厅承担湖北省对外推广、招商引资等工作。未来几年，湖北国贸集团将以办事处为基地，扎根德国、布局全球，充分发挥办事处“海外桥头堡”的功能，力争将其打造成为跨境电商交易中心、欧洲外事联络中心、文化旅游推介中心、招商引资服务中心。

4月25日，湖北省政府副省长陈平与中国驻慕尼黑总领事童德发共同为“湖北国贸商务欧洲办事处”揭牌。余菊红摄

德国巴伐利亚州经济部对外经济合作局局长施安明、奥地利创新企业家协会会长塞巴斯蒂安·格伦瓦尔德、克诺尔集团新造业务副总裁托斯滕·格伦瓦尔德、法尔福集团首席执行官格哈特·普费费等先后致辞、发言。武汉市投资促进局专题推介武汉新城和中德国际产业园，湖北机场集团专题推介鄂州花湖机场。

在现场签约环节，共有8个重大项目集中签约亮相，这些项目涉及高端装备制造、生物医药、化工以及新能源汽车零部件等领域，项目分布于武汉东湖高新区、武汉经开区、襄阳市、潜江市等地。签约后，湖北企业与参会德国企业开展了一对一洽谈对接。（余菊红、张玉铎、田予爽）

4月25日，在德国慕尼黑举行的中国湖北—德国（欧洲）经贸合作对接会上，8个重大项目集中签约亮相。余菊红摄

(责编：曹淼、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经