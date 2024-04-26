人民网北京4月26日电 （方经纶）据国家金融监督管理总局官网消息，近日，金融监管总局、中国人民银行联合发布了《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》（以下简称《通知》）。《通知》在《中国银保监会办公厅 中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》（银保监办发〔2021〕18号）基础上，优化部分办理要求，以进一步提升存款继承便利度，便利群众办理小额存款继承。

金融监管总局、中国人民银行有关司局负责人表示，《通知》优化了18号文部分要求，并对存款继承有关事项作出规定。《通知》共8条，主要内容包括四个方面——

一是将简化提取的账户限额由最低1万元统一提高至5万元。同时考虑地区和机构差异，允许农村中小银行延后至2025年底达到该要求。

二是扩大简化提取范围。将黄金积存产品以及国债、理财产品纳入简化提取范围。

三是明确查询账户交易明细有关要求。银行可以应第一顺序继承人要求，提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。

“为兼顾个人信息保护和继承人查询需求，依据《民法典》《个人信息保护法》等法律规定，经征求多方意见，我们在《通知》中明确了查询账户交易明细有关要求，以满足特定情形下的查询需求。”相关负责人介绍，为避免非必要、无限制查询，保护已故存款人个人信息和隐私权，《通知》对查询申请人和查询时限等作出规定。

四是加强和改进金融服务。对小额存款提取业务中常见的申请人提交的材料不齐全或不符合要求等情况，要求银行一次性告知申请人相关要求。银行可以参照18号文要求，简化丧葬费、抚恤金提取手续，为第一顺序继承人办理简化提取。

现实中，存在已故存款人账户汇入丧葬费、抚恤金的情形。此前没有关于丧葬费、抚恤金提取的明确规定。

“考虑到丧葬费、抚恤金在性质上与已故存款人生前存款不同，为便利群众，《通知》明确丧葬费、抚恤金不计入5万元账户限额，可以全额简化提取。”相关负责人表示，申请人可以通过适当方式，表明账户中资金属于丧葬费、抚恤金。银行通过核查交易信息和资金来源、申请人签署承诺书等方式确认资金性质，在保障资金安全的前提下，办理简化提取。

下一步，金融监管总局、中国人民银行将持续关注《通知》实施情况，及时回应群众关切，切实保障存款安全和继承人合法权益。

(责编：方经纶、章斐然)

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