4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，欧诗漫集团总裁杨安全做客采访间接受了采访。

记者：近期，欧诗漫举行了首届国人精准养白峰会，杨总方便为我们介绍一下本次峰会的概况吗？

杨安全：本次峰会于世界珍珠之源——德清举办，旨在向用户传递欧诗漫“精准科学，健康养白”的全新品牌科学理念。以“精准分肤、精准靶点、精准配方”科学三角，为用户提供科学有效的美白方案。峰会上，我们邀请了众多专家学者、行业媒体以及美妆行业的意见领袖，就如何实现精准养白、个性化护肤方案的制定等话题进行了深入的交流和讨论。

记者：欧诗漫是基于怎样的洞察提出“精准科学，健康养白”这一理念的？

杨安全：欧诗漫根据对消费者的调研发现，购买美白产品的人群规模占整体护肤品人群的60%，消费者对美白的需求较大。同时消费者在对美白功效产品的选用上，会优先考虑自己的肤质状况（如敏感肌、油皮专用），呈现出更精细化的分肤趋势。没有完全一样的肤质就像世界上没有两颗完全一样的珍珠，消费者的肤质不同，美白痛点就不相同，机理作用也不一样，不同的肤质需要不同的白。

基于此，欧诗漫提出“精准科学，健康养白”的科学理念，根据个体不同的肤质情况，提供针对性产品，在改善肌肤问题的条件下进行美白。基于我们当下对各个肤质差异性的研究成果，我们为常规肤质、油性肌肤、敏感肌肤定制了专属的美白解决方案，分别是高效美白线、油皮美白线和安心美白线。例如，在安心美白线中，针对消费者皮肤屏障受损、脆弱易泛红的皮肤问题，我们为消费者搭配了欧诗漫旗下的舒缓美白精华和安心水乳，从抵御外界刺激、充盈角质、减少刺激因子等多条路线出发，令皮肤自发地进行修护，实现在黑色素通路上的抑黑外，兼顾舒缓刺激因子导致的肌肤泛红不均。

记者：当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，欧诗漫在应对行业升级和推动工厂智能化方面都做了哪些创新？

杨安全：欧诗漫深耕珍珠美肤领域已半个多世纪，始终将创新研发置于企业的核心。我们目前拥有8000平方米的珍珠实验室、国际工业设计中心、浙江省淡水珍珠深加工工程技术研究中心等科研机构。为了更好地与国内外顶尖人才团队合作，我们在上海、杭州等地成立了新的研发实验室，目前已经形成“研发一代、储备一代、生产一代”的3级研发体系。同时，为推进智能化工厂项目建设，我们到全球各地调研取经，并联合阿里云、博拉科技、软通动力等多家国内外头部软件公司，成功打造出一座智能化程度业内领先的离散型智能工厂。在欧诗漫5G+工业互联网信息指挥中心，配置有一块巨型的智能面板，欧诗漫工厂的各条生产线日产量、主要原材料消耗、设备运转情况、生产工序进程、单位水耗电耗等生产情况实时上传展示，数据采集、数据互联和数据分析成功打通，极大提高了欧诗漫对各生产环节的控制和检测能力。未来，企业将继续聚焦珍珠美白进行深入研究，把科技力转化为产品力、竞争力、影响力，立志将欧诗漫打造成珍珠深加工的“硅谷”。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)

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