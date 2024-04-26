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杨安全：欧诗漫深耕珍珠护肤 打造珍珠深加工“硅谷”

2024年04月26日18:43 | 来源：人民网
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4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，欧诗漫集团总裁杨安全做客采访间接受了采访。

记者：近期，欧诗漫举行了首届国人精准养白峰会，杨总方便为我们介绍一下本次峰会的概况吗？

杨安全：本次峰会于世界珍珠之源——德清举办，旨在向用户传递欧诗漫“精准科学，健康养白”的全新品牌科学理念。以“精准分肤、精准靶点、精准配方”科学三角，为用户提供科学有效的美白方案。峰会上，我们邀请了众多专家学者、行业媒体以及美妆行业的意见领袖，就如何实现精准养白、个性化护肤方案的制定等话题进行了深入的交流和讨论。

记者：欧诗漫是基于怎样的洞察提出“精准科学，健康养白”这一理念的？

杨安全：欧诗漫根据对消费者的调研发现，购买美白产品的人群规模占整体护肤品人群的60%，消费者对美白的需求较大。同时消费者在对美白功效产品的选用上，会优先考虑自己的肤质状况（如敏感肌、油皮专用），呈现出更精细化的分肤趋势。没有完全一样的肤质就像世界上没有两颗完全一样的珍珠，消费者的肤质不同，美白痛点就不相同，机理作用也不一样，不同的肤质需要不同的白。

基于此，欧诗漫提出“精准科学，健康养白”的科学理念，根据个体不同的肤质情况，提供针对性产品，在改善肌肤问题的条件下进行美白。基于我们当下对各个肤质差异性的研究成果，我们为常规肤质、油性肌肤、敏感肌肤定制了专属的美白解决方案，分别是高效美白线、油皮美白线和安心美白线。例如，在安心美白线中，针对消费者皮肤屏障受损、脆弱易泛红的皮肤问题，我们为消费者搭配了欧诗漫旗下的舒缓美白精华和安心水乳，从抵御外界刺激、充盈角质、减少刺激因子等多条路线出发，令皮肤自发地进行修护，实现在黑色素通路上的抑黑外，兼顾舒缓刺激因子导致的肌肤泛红不均。

记者：当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展欧诗漫在应对行业升级和推动工厂智能化方面都做了哪些创新？

杨安全：欧诗漫深耕珍珠美肤领域已半个多世纪，始终将创新研发置于企业的核心。我们目前拥有8000平方米的珍珠实验室、国际工业设计中心、浙江省淡水珍珠深加工工程技术研究中心等科研机构。为了更好地与国内外顶尖人才团队合作，我们在上海、杭州等地成立了新的研发实验室，目前已经形成“研发一代、储备一代、生产一代”的3级研发体系。同时，为推进智能化工厂项目建设，我们到全球各地调研取经，并联合阿里云、博拉科技、软通动力等多家国内外头部软件公司，成功打造出一座智能化程度业内领先的离散型智能工厂。在欧诗漫5G+工业互联网信息指挥中心，配置有一块巨型的智能面板，欧诗漫工厂的各条生产线日产量、主要原材料消耗、设备运转情况、生产工序进程、单位水耗电耗等生产情况实时上传展示，数据采集、数据互联和数据分析成功打通，极大提高了欧诗漫对各生产环节的控制和检测能力。未来，企业将继续聚焦珍珠美白进行深入研究，把科技力转化为产品力、竞争力、影响力，立志将欧诗漫打造成珍珠深加工的“硅谷”。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)
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