4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，宗匠科技创始人兼CEO王念欧做客采访间接受了采访。

记者：在当今消费市场中，消费者对品质消费、健康消费、绿色消费越来越重视，AMIRO觅光如何提升消费者的信任度和认可度的呢？

王念欧：AMIRO觅光始终秉承着以用户价值为核心，尤为重视消费者的体验，并以此为向导进行产品创新，比如：AMIRO觅光会特别基于国人肌肤生理结构特征进行产品设计和开发，打造真正适合中国人肌肤的美容仪产品，进而提升消费者的居家护肤体验和功效。

在产品品质上，AMIRO觅光始终坚持高标准、严要求，AMIRO觅光品牌旗下所有美容仪器均符合国家各项法规要求，并在人体功效、细胞实验、温度实验等非强制要求板块已做到行业较为领先水平，顺利通过行业权威第三方机构认证检测，并获得优品认证等产品认证证书。

AMIRO觅光也始终在产品性能及用户体验验证上持续投入，不断完善质量管理体系与产品检验测试流程，比如去年觅光的科研实验中心顺利通过SGS的全方位审核，获得QTL资质认证，我们也与国内大型研究型检测机构微谱检测成立联合研究测评实验室，在产品功效测试、安全检验和合规认证、等多维度展开紧密合作。

记者：产品是品牌长足发展的基石，觅光是如何保持科技创新能力，并不断为消费者打造好产品提供好服务的？

王念欧：作为一家科技创新型精准护肤企业，觅光终将科研创新和产品质量管理放在首要位置，坚持以用户需求为导向，以创新为动力,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。

AMIRO觅光成立之初便在内部自建光电科技、数字传感、透皮递送三大内部实验室，不断夯实内部基础研究能力，并陆续与上海交通大、浙江大学、四川大学、重庆大学分别成立联合实验室，就精准护肤个环节链路不断深耕突破，内外部齐发力，形成3+4的科研矩阵，持续挖掘医疗科技和光电技术在科技护肤领域的创新应用，并将科研成“爆品”，比如2022年，创新性的推出觅光胶原炮美容仪，一改家用美容仪过往数十年不变的搭配凝胶使用的方式，从消费者日常护肤习惯出发，结合功效和体感，以面膜作为良载体搭配使用，消费者只需盖章即可享受院线级护理体验。

2023年，与上海交通大学联合实验室专家共同于SCI发布论文，就射频电极几何排布方式和能量关系等进行深入研究成果运用到觅光胶原炮第二代产品中，并结合国人肌肤阻抗研究，提出精准分型分区护理思路。

近期，AMIRO觅光重磅推出觅光超声蛋美容仪，将院线（专业）级技术创新家用化，独创聚焦超声技术深入皮下筋膜层，可以有效收紧肌肤组织网，根源性解决松垮垂问题。

记者：美容仪还是一个相对比较新兴的行业，在国内起步虽晚，但发展迅速，AMIRO觅光除了夯实自身科研创新能力外，在推动行业发展以及相关标准制定方面有哪些探索？

王念欧：AMIRO觅光始终秉承精准护肤的理念，并坚持在光电科技持续深耕，主张通过可控的能量+有效的成分，为肌肤提供更加舒适、有效、科学的护肤解决方案，在行业内率先开创了美容仪+护肤品搭配使用的方式，也赢得了很好的市场反响和消费者的青睐。

近期，LED光照类美容仪发展迅猛。在中国消费品质量安全促进会指导下，由AMIRO觅光母公司深圳市宗匠科技有限公司牵头编制的《家用美容仪器性能要求及测试方法 第4部分：光辐射美容仪》团体标准正式发布了，该团体标准适用于对LED美容仪的性能检验，规定了相关术语、技术要求、试验方法等，是国内光疗美容仪性能测评领域的首个团体标准。

未来AMIRO觅光希望可以做更多推动行业规范、科学、高质量发展的事情，可以和监管层、权威机构、专业协会、行业同仁一起为消费者提供优质服务。

记者：未来，AMIRO觅光还会在产品创新以及消费者服务方面有那些布局和举措？

王念欧：AMIRO觅光一直以来致力于精准护肤领域的探索和实践，并不断在基于不同肌肤、不同需求、不同场景下的消费者护肤需要进行产品开发创新。

随着消费者对护肤目的、护肤体验、护肤方式的多重需求升级，也愈发重视产品功效，AMIRO觅光会继续秉承“光电科技与精准医学”理念，围绕国人肌肤生理结构特征，精准识别肌肤问题、状态、发生缘由，基于不同肌肤情况和护理需要，针对性的制定科学护肤解决方案，在具体产品开发中，AMIRO觅光研发出以多技术复合光电技术，搭配功效型护肤产品协同使用的家用美容仪产品，通过将功效护肤品与光电仪器结合，实现成分+能量“1+1＞2”的效果，可以为消费者提供针对不同问题的科学护肤解决方案。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)

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