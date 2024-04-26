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一季度我国黄金产量、消费量同比分别增长1.16%、5.94%

2024年04月26日18:47 | 来源：新华社
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中国黄金协会4月26日发布的数据显示，2024年一季度，国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%；黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%。

中国黄金协会有关负责人表示，从生产端来看，在金价快速上涨、生产经营成本保持相对稳定的情况下，企业盈利空间增加，金矿企业开展地质勘探和基建技改意愿加强，同时企业最大限度利用金矿资源，助推黄金产量增长。

从消费端来看，我国黄金首饰消费183.922吨，同比下降3.00%；金条及金币消费106.323吨，同比增长26.77%；工业及其他用金消费18.660吨，同比增长3.09%。

中国黄金协会分析称，快速上涨的黄金价格在一定程度上压制了黄金首饰消费，导致黄金首饰零售商销售压力增加。金价上涨还导致黄金首饰加工企业原料成本上升、出货量下降，部分中小型加工企业甚至停工放假。相比之下，溢价相对较低的金条及金币消费则受到有实物黄金投资需求的消费者的青睐。

受金价上涨提振，一季度国内黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）持有量上升至66.96吨，较2023年底增长5.49吨，同比增长8.93%。

一季度，黄金价格屡创历史新高。上海黄金交易所Au9999黄金3月末收盘价为每克527.54元，较年初开盘价上涨9.72%；一季度加权平均价格为每克487.11元，较上一年同期上涨16.02%。（记者任军）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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