新华社权威快报｜2023年中国科幻产业总营收首破千亿元
2024年04月27日10:52 | 来源：新华网
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在4月27日举办的2024第八届中国科幻大会上
《2024中国科幻产业报告》正式发布
2023年中国科幻产业总营收达1132.9亿元
同比增长29.1%
这是中国科幻产业总营收首次突破千亿元大关
中短视频创作助力科幻文化传播及科幻产品推广
科幻文旅产业的品类和市场范围逐步扩大
科幻游戏成为文化传播的重要媒介
未来，AIGC将对科幻文学、科幻影视等领域产生深远影响
科幻与未来产业深度融合
助益发展新质生产力
报告由中国科幻研究中心、南方科技大学科学与人类想象力研究中心共同发布
记者：温竞华、阳娜
编辑：苗夏阳
设计：苗夏阳
新华社国内部、新华社北京分社联合出品
(责编：赵光霞、胡永秋)
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