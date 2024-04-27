人民网北京4月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%。

“一季度，随着宏观组合政策实施力度不断加大，市场需求逐步改善，工业生产回升向好，规模以上工业企业利润延续增长态势。”国家统计局工业司统计师于卫宁分析，一季度工业利润呈现以下主要特点：

工业企业利润保持增长。一季度，全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%，由上年全年下降2.3%转为正增长。分季度看，规上工业企业利润连续三个季度增长，延续恢复态势。

工业企业营收继续恢复。市场需求逐步改善，新动能加快成长，带动企业营收继续恢复。一季度，规上工业企业营业收入同比增长2.3%，增速比上年全年加快1.2个百分点，当季营收连续三个季度增长，为企业盈利持续恢复创造有利条件。

近七成行业利润实现增长。一季度，在41个工业大类行业中，有28个行业利润同比增长，占68.3%，比上年全年扩大2.4个百分点。分门类看，制造业利润由上年全年下降2.0%转为增长7.9%；采矿业利润下降18.5%，降幅比上年全年收窄1.2个百分点；电力热力燃气及水生产和供应业利润增长40.0%，保持快速增长态势。

高技术制造业引领工业利润增长。新质生产力培育壮大，发展新优势加快塑造，高技术制造业利润实现较快增长。一季度，高技术制造业利润由上年全年下降8.3%转为同比增长29.1%，增速比规上工业平均水平高24.8个百分点。分行业看，通信终端设备行业利润增长3.47倍；集成电路、显示器件、计算机整机制造行业均由上年同期亏损转为盈利，利润同比分别增加108.3亿元、76.1亿元、48.0亿元。

装备制造业发挥利润增长“压舱石”作用。实体经济不断巩固增强，新型工业化深入推进，装备制造业利润增长明显加快。一季度，装备制造业利润同比增长18.0%，增速比上年全年加快13.9个百分点，拉动规上工业利润增长4.9个百分点，是贡献最大的行业板块，发挥了“压舱石”作用。分行业看，电子、汽车行业利润分别增长82.5%、32.0%，是拉动规上工业利润增长最多的制造行业；铁路船舶航空航天运输设备、通用设备、金属制品行业利润分别增长45.8%、7.9%、6.7%。

消费品制造业利润保持较快增长。随着扩内需促消费政策深入实施，消费需求不断释放，叠加春节假期有力带动，消费品制造业利润保持平稳较快增长。一季度，消费品制造业利润由上年全年下降1.1%转为同比增长10.9%，当季利润连续三个季度保持两位数增长，有力支撑规上工业利润回升向好。分行业看，在13个消费品制造大类行业中，有12个行业利润实现增长，比上年全年增加4个行业。其中，化纤、造纸行业利润分别增长3.10倍、1.38倍，家具、印刷、文教工美、纺织行业利润增速在25.0%—51.4%之间。

于卫宁表示，总体看，一季度规上工业企业利润保持增长态势，但也要看到，企业利润恢复仍不平衡，工业企业效益恢复基础仍不牢固。下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，加快建设现代化产业体系，着力扩大国内需求，持续提振各类经营主体信心，加力巩固工业经济恢复基础，推动工业经济持续回升向好。

(责编：杨曦、高雷)

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