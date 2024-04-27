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嫦娥六号任务器箭组合体完成垂直转运 计划5月初择机发射

2024年04月27日10:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月27日电（记者胡喆、宋晨）记者从国家航天局获悉，4月27日，嫦娥六号探测器和长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作后，器箭组合体垂直转运至发射区，计划5月初择机实施发射。

　　嫦娥六号探测器、长征五号遥八运载火箭分别于1月、3月运抵发射场后，陆续完成总装、测试等各项准备工作。4月27日，承载着长征五号遥八运载火箭的活动发射平台，缓缓将器箭组合体从垂直测试厂房安全转运至发射区。后续将按计划开展各项功能检查、联合测试、推进剂加注等工作。

(责编：赵光霞、胡永秋)
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