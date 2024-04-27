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聚焦大湾区｜港珠澳大桥出入境车辆突破1000万辆次

2024年04月27日16:25 | 来源：新华网
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　　新华社广州4月27日电（记者王浩明）记者从港珠澳大桥边检站了解到，自2018年10月港珠澳大桥开通以来，截至今年4月27日16时，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的车辆已突破1000万辆次。

　　边检部门介绍，2019年经口岸通行的车辆达86万辆次，2022年超过160万辆次；2023年，随着粤港澳三地恢复正常通关，“港车北上”“澳车北上”政策的落地，口岸车流出现爆发式增长，达到326万辆次，日均超过8900辆次。今年截至4月27日16时，经珠海口岸出入境的车辆超过158万辆次，同比增长113%，日均超过1.36万辆次，周末及节假日均超过1.61万辆次。

　　“港珠澳大桥珠海公路口岸作为‘澳车北上’和‘港车北上’唯一指定通行口岸，港澳单牌车成为推动口岸车流大幅增长的最主要因素。2023年，累计查验港澳单牌车超过139.5万辆次，占车流总量的42.7%，对车流增长贡献率达84%，今年，经口岸出入境的港澳单牌车超过88.9万辆次，占比已经超过56%。”港珠澳大桥边检站边检处处长周威表示。

　　港珠澳大桥不仅带来跨境出行新方式，也为“双城生活”提供更多样化的交通出行选择，开车“北上”正在成为港澳居民习以为常的生活方式。据统计，今年以来，港珠澳大桥边检站日均验放出入境旅客6.99万人次，较2023年日均验放量增长56%。

　　除了加速粤港澳三地互联互通以外，港珠澳大桥在联通国内国际“双循环”中的作用也日益凸显。开通五年多来，港珠澳大桥跨境物流迎来高增长，经珠海公路口岸出入境的货车累计超过191.07万辆次，其中，今年以来达到18.49万辆次，同比增长超过20%，是2019年同期的7.39倍。

　　边检部门介绍，目前珠海公路口岸44条小车通道的边检查验系统已进行多次优化升级，将口岸单边小客车每小时最高通行量从440辆提升至1100辆，未来将在高度便利化通关方面持续创新。

(责编：赵光霞、胡永秋)
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