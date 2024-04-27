人民网北京4月27日电 （记者夏晓伦）4月27日，中国经济传媒协会第八次会员代表大会在京举行。选举产生了第八届理事会，133家会员媒体的负责人当选为理事。八届一次理事会会议选举赵健连任会长。大会决议表示，进一步壮大经济宣传主流舆论，找准媒体社团服务中国式现代化建设的切入点，服务国家、服务社会、服务群众、服务行业。

会议现场。主办方供图

本次会员大会审议并表决通过了第七届理事会工作报告、第七届理事会财务工作报告、监事会工作报告、协会章程修订草案、协会五年发展规划、行业职业道德规范与行业自律公约等九项议案，选举产生了新一届理事会和监事会。

八届一次理事会会议选举产生了44名常务理事、19名理事会负责人。杜跃进、张曙红、邱成军当选为驻会副会长，王恒涛、王辉、季晓磊、张军、胡利民、杜增良、朱长学、邓庆旭、杨宇东、虞伟、李波涛、吴剑飞、柯善北、杨璐等任副会长，宋敏强任专职秘书长。新一届监事会推举宋波为监事长。

理事会聘请冯并为专家委员会主任，莫新元、顾勇华、皮树义、官建文、丁士、黄文夫、刘洪、王擎为首批高级专家；刘灿国为第八届理事会名誉副会长。

中华全国新闻工作者协会党组成员、书记处书记吴兢致辞。主办方供图

中华全国新闻工作者协会党组成员、书记处书记吴兢表示，经济传媒协会坚持正确政治方向，秉持团结办会精神，不断加强自身建设，服务国家、服务社会、服务行业，为巩固壮大主流思想舆论作出贡献。希望新一届理事会带领全体会员，提高政治能力、服务大局全局、坚持开拓创新，高质量建设新时代“经济媒体之家”，讲好中国式现代化新故事好故事。

中国物流与采购联合会党委副书记余平致辞。主办方供图

中国物流与采购联合会党委副书记余平强调，作为经济媒体行业的社会组织，从政治高度讲，中国经济传媒协会承担着中国特色社会主义建设舆论宣传的重要任务；从行业角度讲，承担着组织会员、推动经济传媒事业发展的重要职能。新一届理事会要坚持以党的政治建设统领经济传媒工作，牢牢把握党对意识形态工作的领导权，以“两个确立”统一思想行动，在新起点上不断提升协会党建质量和服务水平。

中国经济传媒协会会长赵健代表第八届理事会表态。主办方供图

赵健连任第八届理事会会长后表示，新一届理事会以党的创新理论为引领，全面加强党的领导，坚持人民至上、民生为大。结合社会组织发展变化和经济媒体传播优势，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，精准服务中国式现代化建设。进一步巩固壮大经济宣传主流舆论阵地，加强技术赋能全媒体传播体系建设。以服务为本，创新品牌活动，心系社会，服务会员，诚实守信，自治自律，努力建设更有温度、更有尊严的经济媒体之家。

据了解，中国经济传媒协会是由我国从事经济新闻信息传播和服务的报刊、广播、电视、网络、新媒体等相关机构和人士自愿结成的全国性、行业性社会组织，始于1987年11月创立的中国经济信息报刊协会，2005年12月更名为中国经济报刊协会，2017年8月改为现名。经批准，第七届理事会履职至今，协会现有全国主流经济媒体和头部新媒体会员400家左右。

(责编：王震、高雷)

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