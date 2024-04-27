新华社北京4月27日电（记者王明浩、丁静、阳娜）短短8年间，中国科幻产业总营收从“百亿级”跨入“千亿级”，增长约10倍！27日在京举办的第八届中国科幻大会上，一份产业发展成绩单引人注目。

《流浪地球2》《三体》等一批科幻影视作品的走红出圈掀起一轮“科幻热”，推动中国科幻产业加速跃进。大会发布的《2024中国科幻产业报告》显示，2023年，中国科幻产业总营收1132.9亿元，同比增长29.1%。科幻产业进入了“千亿时代”。

中国科普研究所党委书记、所长王挺告诉记者，对科幻产业营收情况的统计始自2016年，当年总营收仅为约100亿元。对标2023年，8年时间增长了10倍左右。科幻产业迎来黄金机遇期，绝大多数板块都在向上生长、向好突破。

2023年，科幻影视产业营收115.9亿元，同比增长38.8%。随着短视频平台的发展，科幻中短视频创作数量显著增长，科幻网络剧和微短剧明显增加。

科幻游戏产业体量最大，去年营收651.9亿元，同比增长15.4%。科幻游戏海外传播态势良好，多款游戏的场景和价值观与中华优秀传统文化有机融合，受到全球玩家喜爱。

科幻文旅产业增速亮眼，全年营收310.6亿元，同比增长106.7%。从品类上看，除传统的园区和景区外，科幻舞台剧等渐显势头。从市场表现看，国外在华投资主题公园科幻游乐项目成为年度旅游爆款，亦有多个中外合作项目在海外落地。

本届中国科幻大会举办地北京，近年来持续优化科幻产业链布局，强化产业集聚态势。全市科幻产业总营收由2020年187亿元上升到2022年292.5亿元，年均增速25.1%。会址所在地石景山区，已集聚科幻企业和机构超200家。

“科幻是科技时代的见证，更是国家实力的体现。”中国未来研究会秘书长陈辉说，中国科技实力和综合国力显著提升，为科幻产业的发展奠定了坚实基础，人们越来越相信科幻在中国变为现实的可能性。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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