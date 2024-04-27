捕捉宇宙“焰火” 爱因斯坦探针卫星首批在轨科学探测图像发布
2024年04月27日18:02 | 来源：新华社
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4月27日，爱因斯坦探针卫星首批在轨科学探测图像在京发布。
爱因斯坦探针卫星是中国科学院牵头研制的一颗空间科学卫星，于2024年1月发射升空，主要用于观测宇宙中的剧烈爆发现象，捕捉这些转瞬即逝的宇宙“焰火”，因主要科学目标涉及黑洞、引力波等爱因斯坦相对论的重要科学预言，取名为“爱因斯坦探针”。
爱因斯坦探针卫星在国际上首次大规模运用“龙虾眼”微孔阵列聚焦成像技术，探测能力较国际同类设备提高一个量级以上，发射入轨以来已探测到新的暂现源17例、恒星耀发168例，观测结果得到国际同行的高度认可和关注。
记者：张泉、张建松
编辑：苗夏阳
设计：苗夏阳
新华社国内部、新华社上海分社出品
(责编：王静、胡永秋)
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