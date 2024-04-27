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浙商银行发布“支持大规模设备更新和消费品以旧换新二十条专项举措”

2024年04月27日18:30 | 来源：人民网
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4月26日，浙商银行发布“支持大规模设备更新和消费品以旧换新二十条专项举措”（以下简称“二十条专项举措”），着力推动全社会重点领域设备更新，提升优势装备和优质消费品供给能力，加快支持制造业转型升级。

据了解，“二十条专项举措”将重点围绕钢铁、有色、石化、化工等重点行业企业的设备高端化、数字化和智能化更新改造，加强对人工智能、新材料、新能源等重点细分领域基础投研，提升科技金融经营与管理效率；大力支持制造业企业、小微企业及个体工商户技术改造升级、设备更新等特色场景金融需求，持续推广“技术改造项目贷款”“设备采购贷款”“小企业设备贷”等特色贷款产品，不断优化服务模式，助力企业高效转型；还将加大对浙江省内重大项目支持，围绕“千项万亿”重大项目、“415X”先进制造业集群、“315”科技创新体系等重点领域精准服务，不断提升金融服务质效。

另外，针对与居民生活息息相关的住宅电梯、供热供气、污水处理等领域，浙商银行也将提供高质量金融支持，持续探索建筑和市政基础设施领域的更新改造服务模式；同时充分发挥电子商务、专业市场等渠道合作优势，逐步推进智能家居、新能源汽车、家装家电等耐用品的消费分期服务，更好满足居民多样化消费需求。

对于数字化改革，浙商银行相关负责人表示，下一步，该行将围绕中小实体企业从市场销售端到采购支出端的十大场景，给予针对性金融支持，一站式满足产业链高质量发展需求；围绕核心企业持续强化供应链金融模式创新，为核心企业及其下游经销企业提供全线上化的数智供应链金融服务，支持绿色家电等消费品生产企业不断扩大销售；将充分运用大数据等数字化技术能力，积极对接“产业大脑+未来工厂”等企业数字化转型升级服务场景，以数智化金融服务赋能企业数字化转型，助力企业创新发展。

为响应行业领域大规模设备更新提供精准金融支持，浙商银行将充分发挥“银租”“银担”“银保”和金融顾问等“金融朋友圈”协同联动优势，共同构建金融服务“全生态”。

该负责人表示，“二十条专项举措”实施时间为2024年至2027年，是一项长达四年的长期政策，力争到2027年末，重点领域贷款投放余额较2023年末增加30%以上；同时还将从消费品以旧换新的供需两端同时发力，打造具有浙银特色的场景金融服务模式。

(责编：曹淼、李源)
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