原标题：上海电气亮相汉诺威工博会 与世界共享高质量发展

当地时间4月22日，德国汉诺威工业博览会HANNOVER MESSE(以下简称汉诺威工业展)盛大启幕。作为享誉全球的“世界工业发展晴雨表”，汉诺威工业展自1947年创立，至今每年一届持续开展。今年的展会涵盖六大展示主题——创新技术及未来生产、物流、自动化及动力传动、数字化生态系统、能源解决方案、工业零配件及解决方案，为工业、能源等重要领域的未来发展奠定基础。

本届汉诺威工博会迎来1150+中国参展商，主要来自上海、江苏、浙江、广东、山东等地，中国展商展出总面积超18000㎡。中国成为东道主德国以外的第一海外参展国。

作为工业级绿色智能系统解决方案提供商，上海电气以“ENERGIZEYOUR INDUSTRIAL AUTOMATION”为展示主题，携新能源、工业自动化领域多款新品及解决方案，再次亮相此次工业盛会。从新型电力系统到零碳产业园区，从智能制造产线到高效工业驱动等多个维度向世界展示上海电气能源转型及工业自动化的最新成果。

零碳千里，绘就绿色美好未来。以展览连接世界，面向全球伙伴。在上海电气展台，首先映入眼帘的是《零碳千里江山图》，以中国风的形式全图展示上海电气能源及工业系统解决方案，画卷融汇中国传统元素，将德系线条元素融会贯通，为工业与能源行业注入艺术元素，促进中西方文化交融对话，共绘人与自然和谐共生的美好愿景。

上海电气以数字化和智能化为主线，形成独特的产业布局及核心能力，打造全方位智慧能源系统解决方案，促进传统与新兴能源的优化组合，推动全球绿色化、低碳化转型。

本次展出的16MW+漂浮式海上风机基于电气风电海神平台，专为全球深远海能源市场需求而设计，是全球已中标最大单机容量、最大风轮直径海上风电机组，相比固定式海上风机增加了40余项关键适应性技术改进，确保其在各种复杂环境中具备高效稳定运行性能。配备应对多重场景的整体解决方案，具备至臻可靠性、智慧维护性、模块扩展性三大优势，助力客户以更低投资实现更高收益。

上海电气是全球知名的光伏光热发电成套设备供应商和光热电站工程总承包商之一，致力于为国内外客户提供覆盖光伏光热复合发电、光热储能、光热海淡、光热节能供热等多应用场景解决方案和装备产品。本次展会现场带来了迪拜950MW光热光伏复合发电项目沙盘，该项目是全球规模最大的单体光热项目，由100MW塔式+3x200MW槽式+250MW光伏组成;也是全球最大单体储热容量电站，储热时长塔式为15小时，槽式为13.5小时，可实现100%可再生能源24小时连续稳定发电。

本次展会上海电气针对海外市场带来了飞轮储能、锂电储能、液流电池储能等的综合展示。上海电气拥有9大多元储能路线，重点聚焦长时储能，在多路线积极布局，可提供一站式多元优储和无功补偿集成装备与服务。依托多元装备综合优势，针对风电、光伏不稳定的特性，为电网调度及电网维稳提供多种储能技术装备及解决方案，实现从秒分级、小时级到跨天跨季级的调频调峰功用。

上海电气聚焦行业痛点，攻关技术难点，全面打通氢能发展的“制、储、加、用”关键环节。依托行业领先的碱性电解水制氢和PEM电解水制氢核心产品，致力于为客户提供“制-储-加-用”一体化的系统解决方案，已实现绿色化工、氢冶金、氢交通、氢储能等多个应用领域的突破。构建绿色低碳能源新生态，助力全球客户实现碳中和目标。

本次展出的输配电全产业链沙盘，全面呈现了1000kV及以下输配电装备的全场景应用。上海电气积极参与构建新型电力系统，形成了智能型、环保型、数字化一、二次设备，设计工程一体化以及专业服务等全产业链体系。主要产品涵盖变压器、电线电缆、开关元器件、电力电子、成套开关设备及箱式变电站等多个产品系列。

在配电产品方面，通过绿色设计、绿色产品认证智能型万能式断路器、塑料外壳式断路器等中低压配电产品达到国际先进水平。零飞弧、低能耗等性能特点可有效适应新能源湿热、盐雾等复杂场景。小型化、模块化、智能化等功能特点可与数字电网无缝衔接，轻松实现对用电系统远程高效管理，确保电网运营安全稳定。

产业园区作为工业体系的基础和载体，通过园区内的绿电释放新动能，催生源网荷储相关产业链发展，催化传统产业转型升级，最终驱动形成全新的零碳工业体系。上海电气面对零碳园区建设过程中存在的“碎片化”实施问题做了大量探索和实践，并与全球领先的合作伙伴携手形成“1+9+1”整体推进方案，助力产业园区从规划、设计、建造、运营实现“全栈式”低碳化。

上海电气致力于制造业的智能化转型，凭借最佳实践和强大的价值链生态整合能力，打造多元性智能制造系统解决方案，用数字化加快形成新质生产力，持续赋能全球工业高质量发展。

上海电气拥有全球领先的锂电池生产技术，可为客户提供电池自动化生产规划设计、工艺实现、动力辅助、环境控制等全套解决方案，覆盖制浆、涂布、辊压分切、切叠、卷绕、组装、化成分容、模组、PACK、物流等电池生产全流程，充分满足客户自动化、数字化、智能化的生产需求。

上海电气旗下宝尔捷自动化公司携协作机器人亮相展会，在航空航天自动化装配服务领域，面向大型金属或碳纤维飞机机身部件铆接、组装等工序，可提供自动钻铆设备、复合材料部件加工设备、工艺流程优化服务、产线集成及关键使能服务。

上海电气旗下集优机械持续推行基础零部件的数字化、网络化、智能化制造，在紧固件、轴承、刀具及叶片生产领域不断创新，在高端工业领域不断延伸。本次展出的新能源汽车P1位驱动电机陶瓷球轴承，具有高转速、耐高温、抗磁抗电蚀性能。轴承具备P4精度，最高转速在25000rpm，热管理系统微型轴承，在极寒、高温状态下性能稳定，保障热管理系统正常工作。HALO系统，采用高强度5级钛合金原材料，以轻量化设计应用在1级方程式赛车领域，依靠其极高的承重负载为驾驶员提供安全保障。

上海电气80MW级电驱系统包含了超高速变频防爆同步电动机和调速变频器,产品以高效、稳定和可靠为设计理念，可广泛应用于油气、石化、新能源及冶金等众多行业，致力于为客户提供可持续发展的电驱系统解决方案。

在这场世界领先的工业技术盛会上，精彩纷呈的展示吸引了全球的关注。大量的解决方案寻求者齐聚汉诺威，沉浸在绿色能源、工业自动化系统集成的无限潜力中，将参观人数推向新高。

(责编：曹淼、李源)

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