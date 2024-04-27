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我国仪器仪表产业进入万亿元时代

2024年04月27日19:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月27日电（记者陈旭）仪器仪表是认识世界的工具、改造世界的基础，是工业生产的“倍增器”、科学研究的“先行官”。27日来自中关村论坛年会——高端仪器创新发展平行论坛的消息，我国仪器仪表产业规模稳步增长，已培育出一批龙头企业和专精特新企业，2023年实现营收超1万亿元，正式进入万亿元时代。

　　高端仪器创新发展论坛由工业和信息化部、北京市人民政府共同主办，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所承办，主题为“智仪融合 创领未来”，与会嘉宾就精密测量仪器发展趋势、智能装备与在线检测、多模态AI赋能高端仪器创新等交流实践经验，分享创新成果。

　　工业和信息化部副部长王江平表示，近年来，在各方共同努力下，我国仪器仪表产业稳步增长，2023年实现营收10112亿元，部分高端产品达到或接近国际先进水平。当前，人工智能、量子信息等新兴技术为高端仪器带来新的发展动力。要抢抓机遇，以新质生产力推动产业高质量发展。坚持创新驱动，扎实推进关键核心技术攻关；把握发展趋势，加快发展新质生产力；加强中试验证，强化应用推广；坚持高水平开放，深化国际合作。

　　论坛还发布了十项高端仪器首发产品，原子选频激光器、晶圆检测仪、七位半数字多用表、离子体三重四极质谱仪等拥有自主知识产权的国产尖端检测仪器入选，促进产需对接和交流合作。

(责编：胡永秋、赵欣悦)
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