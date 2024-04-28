近年来，共青团河南省虞城县委为让全县广大青年勇担“先锋力量”，发挥“桥梁纽带”能动作用，锚定“先进组织”建设目标，持续提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度，以实实在在促进虞城县青年高质量发展。

党建带团建，加强思想引领，通过建立党、团、队一体化工作机制，不断提升党建带团建、优队建能力。同时，充分发挥“团课”主阵地作用，提高团员的思想和政治素质，结合重要时间节点，积极推动团员和青年主题教育线上线下学习。组织各团支部开展青年主题教育活动，利用党建带团建，将团校小课堂与思政大教育有机融合起来，以情怀打动学生、以信仰塑造灵魂，打造立体化、沉浸式团员青年思政教育新模式。

擦亮“青”品牌，树立新风尚，着力打造“青年之家”“青年志愿服务队”“青年突击队”等青字品牌，凝聚青年力量助力虞城式现代化发展，响应团中央“青耘中国”直播助农活动，与虞城籍网红“乡村李大妮”达成长期合作意向。截至目前共销售农产品1000余件，成交额达到3万余元，通过品牌宣传组织志愿者开展为期40天的春运志愿服务，服务往返程旅客3400余人次；组织开展“志愿青春 你我同行”“安全生产进校园”“青春不毒行”等志愿服务活动共60余场，服务群众500余人。团县委自主拍摄的“青春不毒行”禁毒短片浏览量5000余次，在青少年群体中形成自觉抵制，不随意接受陌生人的东西，不随意帮陌生人携带东西，不追求刺激盲目尝试新潮的东西的良好氛围。

点燃青春火，绽放责任心，开展大学“职业体验·大学生挂职计划”。推动大学生深入基层、走进群众，广泛开展关爱少年儿童、乡镇环境改造、走访居家老人送温暖行动、乡村振兴和文化宣传等小而实、小而美的常态化志愿服务项目，在基层社区实践中受教育、长才干、做贡献。选派222名优秀团学骨干赴乡镇担任团组织副书记，以项目制工作方式，围绕“五个一”任务参与基层社区治理，用508篇民情日志、96篇调研报告，推动98个志愿服务项目落地乡镇，凸显出虞城籍大学生志愿者青春责任感、使命感，为虞城县发展贡献青春力量。

郑州大学学生闫嫚嫚介绍说，通过开展丰富多彩的社会实践活动，让更多返乡大学生们参与其中，让自己更进一步了解家乡，了解当代社会。在实践中增长见识，锻炼自己的才干，培养自己的韧性，更为重要的是通过社会实践，找出自己的不足和缺陷，不断充盈自己，让自己成为一个更有力量的新时代青年大学生。（王支援 李巧莲 张亚欣）

(责编：董童、李源)

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