原标题：“五一”假期旅游订单稳中有增

“五一”小长假进入倒计时。从多家在线旅游平台预订数据看，今年假期旅游热度在去年高位基础上稳中有增，出境游、入境游订单均有明显增长。与清明假期中短途旅游为主不同，“五一”假期中长线旅游成为主角。

飞猪旅行网数据显示，“五一”假期国内游预订大幅超越2019年同期，人均预订量和金额双双提升，其中，跟团游预订量翻了1倍。在途牛旅游网上，国内长线游出游人次占比达46%，本地游和周边游出游人次占比为23%。

从出游目的地看，北京、上海、重庆、杭州、成都、南京、西安、武汉、广州等城市是热门，带动相关交通和酒店订单量走高。去哪儿旅行网显示，北京—上海、成都—西安、上海—武汉、深圳—长沙、北京—青岛等热门线路的火车票预约购票难度不低于春运；从上海、北京、深圳、广州、杭州、南京等地出发，飞往旅游城市的机票平均支付价格走高，北京—成都、上海—昆明等热门航线的部分航班已升至全价；在携程旅行网上，天水、徐州、淄博、合肥、南昌、迪庆、烟台等城市的“五一”假期酒店预订增速明显；四线及以下城市，尤其是县域旅游市场带来新增量，县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%。

从淄博到哈尔滨、从天水到开封，以大学生为代表的“00后”年轻游客正成为旅游市场生力军。携程数据显示，今年“五一”假期“00后”出游订单占比达到31%，同比增长20%。跟着演唱会去旅行是年轻消费者的出游新潮流。飞猪数据显示，“五一”假期演唱会、音乐节所在地周边的酒店预订量同比去年翻倍增长；除了音乐，特色旅拍也是吸引消费者打卡的流量密码，泉州簪花、洛阳汉服、延边“延吉公主”等变装旅拍产品预订持续走热。

得益于国际航线恢复和产品数量提升，今年“五一”出境游性价比较去年更高。飞猪数据显示，国际机票人均购买价格同比下降19%。在携程平台上，日本、韩国、马来西亚、美国、法国、越南等成为热门出境游目的地。此外，主打沉浸式体验的出境邮轮游也快速走热，这种包含吃住玩乐一站式服务的产品，已在年轻消费者中呈现“破圈”之势，飞猪数据显示，出境邮轮商品预订量同比增长超16倍。

入境游方面，携程平台上入境游预订订单同比增长130%，入境游客主要来自日本、美国、韩国、加拿大、马来西亚、泰国、英国、澳大利亚、俄罗斯、法国等。境外游客喜欢的国内目的地包括上海、北京、广州、成都、青岛、杭州、重庆、深圳、西安、昆明等。（记者张雪）

(责编：方经纶、陈键)

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