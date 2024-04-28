原标题：即时零售带动县域消费转型

近年来，“线上手机下单，线下骑手30分钟送达”的即时零售新业态在全国县域落地生根，带动众多县城小店数字化转型，带来了新增就业岗位，也为本地消费市场带来新活力。

在浙江省嵊泗县，一家不足30平方米的老店通过线上线下一体化经营，转型成为满足消费者“万物到家”需求的本地零售企业。店员朱玲玲介绍，随着旅游旺季到来，小店一晚上就能接到20多个线上订单，月订单达1000多单，同比增长至少30%。最近，岛上接连阴雨天，不少游客通过线上店铺来找一次性雨衣等用品。突如其来的新需求，让店员们愈发感觉到线上店铺的重要性。酒水、泡面、零食是小店线上订单里最多的商品，到了旅游季的周末，还会增加不少送往酒店民宿的订单。

如今，即时零售已经成为嵊泗县城新开商超的标配，越来越多的店铺投身即时零售，通过线上获客增收。美团数据显示，一季度嵊泗县即时零售商超便利类订单量比去年同期增长76%，交易用户数比去年同期增长48%，交易商户数比去年同期增长11%。

从一线大城市扩展到小县城的即时零售新业态，为居民带来新消费场景的同时，也创造了新的就业机会。

郑贤海就是从渔民转行做了骑手。“现在一天跑70单，商超的单子大概有20单到30单。”最近一两年，他发现以前主要是送餐送饮品，但随着“线上下单线下30分钟送达”的即时零售在海岛上快速发展，不少超市、便利店都纷纷“触网”上线，店里的很多订单也变成了日用百货。

近年来，即时零售在县域市场持续升温。美团研究院数据显示，2023年全国县域即时零售的订单量同比增长40%左右，交易商户数和消费人数也越来越多，2023年同比增速保持在25%以上。

中国连锁经营协会会长彭建真表示，即时零售给线下实体商超提供了新的渠道增量。面对即时零售的万亿元蓝海，逐浪前行的制造商、零售商平台还需不断探寻成本、效率、消费体验的最优解，才能更好抓住这一片充满机遇的新蓝海。（记者吉蕾蕾）

(责编：方经纶、陈键)

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