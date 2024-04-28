陆成宽

原标题：爱因斯坦探针卫星首批在轨科学探测图像亮相

27日，爱因斯坦探针卫星首批在轨科学探测图像正式发布。这批图像包括宽视场X射线望远镜指向银河系中心的观测图像、宽视场X射线望远镜首次报告的暂现源图像、后随X射线望远镜对蟹状星云的观测图像以及后随X射线望远镜对梅西耶87椭圆星系的观测图像等。

自2024年1月发射入轨以来，爱因斯坦探针卫星的两台有效载荷——宽视场X射线望远镜和后随X射线望远镜在轨测试和仪器定标期间获取了多组宇宙天体的X射线科学观测数据，已探测到新的暂现源17例、恒星耀发168例，并发布全球电报10余条，引导国际上多个光学和射电望远镜、空间X射线天文台开展了后随观测，观测结果得到了国际同行的高度认可和关注。

下一阶段，爱因斯坦探针卫星将继续按照既定计划开展并完成在轨测试，加强国内外合作和数据开放共享工作，探测宇宙中转瞬即逝的“焰火”，为高能时域天文观测和研究作出重要贡献。

据悉，爱因斯坦探针卫星是中国科学院空间科学（二期）先导专项立项实施的空间科学卫星系列任务之一，由中方主导，欧洲航天局、德国马普地外物理研究所和法国航天局以国际合作形式参与任务实施。该卫星主要用于观测宇宙中的剧烈爆发现象，捕捉这些转瞬即逝的宇宙“焰火”，因主要科学目标涉及黑洞、引力波等爱因斯坦相对论的重要科学预言，故取名为“爱因斯坦探针”。（记者陆成宽）

(责编：方经纶、陈键)

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