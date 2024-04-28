我国科幻产业总营收首次突破千亿大关
2024年04月28日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：我国科幻产业总营收首次突破千亿大关
27日，在北京市石景山区首钢园举行的2024第八届中国科幻大会上，《2024中国科幻产业报告》发布。2023年，中国科幻产业总营收1132.9亿元，同比增长29.1%。这是我国科幻产业总营收首次突破千亿大关。
《2024中国科幻产业报告》由中国科幻研究中心、南方科技大学科学与人类想象力研究中心共同发布。中国科幻研究中心主任王挺介绍，自2016年起，我国开始统计科幻产业营收情况，当年总营收仅为100亿元，对标2023年，8年时间增长了10倍左右。
这份总营收中，还包括一组亮眼的数据，2023年中国科幻游戏产业总营收651.9亿元，同比增长15.4%；2023年中国科幻文旅产业总营收310.6亿元，同比增长106.7%。中国科幻游戏产业体量最大，科幻文旅产业增长显著。
这喜人的增长数据，也与中国科幻产品“出海”分不开。
中国科幻研究中心27日发布的《中国科幻出海传播报告（2018年—2023年）》显示，2018年至2023年，中国科幻的全球搜索热度逐年上升，并在2023年达到搜索热度峰值，比2018年高出近37倍。从综合分析传播指数看，科幻游戏IP平均传播指数高达82.73。
我国科幻作品海外影响力逐渐提升，“走出去”步伐加大。
王挺举例介绍，近年来，科幻游戏与中华优秀传统文化有机融合，成为文化海外传播的重要媒介。例如，海外传播指数排名第二的科幻游戏《崩坏：星穹铁道》，将科幻的质感与中华优秀传统文化有机融合，融传统徽派建筑于虚拟场景中，形成独特的“仙舟罗浮”世界观，受到全球玩家的喜爱。
王挺说，总体来看，过去一年中国科幻产业各业态融合发展趋势明显，中国科幻产业正在加速发展。（实习记者王文洁）
(责编：方经纶、陈键)
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