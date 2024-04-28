原标题：“国潮”洋溢消费新活力

4月17日虽然是工作日，但在山东潍坊青州市的古城景区，游人依然络绎不绝。不少游客头戴簪花，身着汉服，漫步在古街古巷，成为一道亮丽风景。

在古城内的祥云十六韵汉服体验馆，很多游客正在做簪花造型。“我们店里有800多套汉服，种类很齐全。多的时候，一天能接待上百位顾客，我和工作人员天天做簪花造型做到眼花。”汉服体验馆店长崔素梅说。

传统服饰与古朴的建筑相得益彰，约拍、旅拍等消费形式也随之走俏。“为了满足游客需求，我们店里不仅有汉服出租服务，还推出了妆造、拍照一条龙服务。”崔素梅说。

古城一步一景，昭德古街、阜财门城墙、偶园等地都很适合拍照。青州市古城保护与建设投资运营中心副主任何丽介绍，古城游与汉服妆造组成了一对新的CP，让游客在古城有了新的旅游体验。目前，青州古城的汉服体验馆已有近10家。

不仅是簪花与汉服，随着国风热潮兴起，中国风审美元素的文化产品也备受人们喜爱。不少商家推出国潮风城市文创，赋予这些伴手礼更多文化内涵。

在古城慢青州文创店内，很多年轻游客正在精心挑选伴手礼，店员杨红涛不时给游客讲解他们中意的文创产品。“我们店里共有近200种文创产品，目前卖得比较好的是本地各类景点的冰箱贴，还有各种叶雕、古城文化卷轴等。”杨红涛说。

“文创产品是能带走的文化，每次出来旅游都是必买品。你看这些冰箱贴，上面的阜财门、偶园、博物馆都惟妙惟肖，还有古城的文化卷轴，里面的景点很全。我们多买几份准备送给朋友，可以直接让店家发快递，很方便。”从淄博跟团来旅游的游客张小青说。

从多年前品类雷同、设计简单的旅游纪念品，到如今百花齐放、巧思不断的“新文创”，文创产品已成为新的旅游消费热点。

“节假日基本上一天能接待六七百位游客，平时一天也有两三百人。”杨红涛说。现在古城大大小小的文创店有十几家，生意都非常不错。

在青州古城，通过运用三维扫描、点云算法、实时渲染、全息投影等多种计算机图形技术，再现青州千年历史与地域文化的“时空隧道”项目也深受游客欢迎。

“欢迎大家来到‘青州古城时空隧道’数字文旅项目，请大家注意脚下，接下来我们要进入的特色文化主题场景是‘文字光华’……”古城“时空隧道”内人头攒动，古窟佛像、青州山水、文化名人的数字化展示，为游览者展开了一场时间和空间的穿越之旅，沉浸式体验古城青州交错的前世今生，现代科技与传统文化碰撞出闪亮火花。

“这个小游戏有点好玩，‘兴尽晚回舟，误入藕花深处’，下一句我知道，快让我来踩互动点……”游客张雨绮在互动环节玩得不亦乐乎。

何丽告诉记者，通过科技赋能，国潮元素已成为古城的新消费增长点。“我们还通过色彩、图像与声乐相结合的灯光秀等形式，打造了‘梦幻古城’夜游、偶园水幕光影秀等新业态，让古城变得越来越好玩，留住游客，特别是年轻人。”

随着旅游市场的日益火爆，古城民宿也在不断提档升级。地处古城西南的花栖民宿，自去年“十一”开业以来，每到周末和节假日，客房都会被预订一空。

“我们民宿的房间是由古城老房子改建的，独门独院、古色古香，文化气息浓厚。”民宿老板王小岗告诉记者，他们还专门请专业人士画了一批青州当地有名的景点作为房间装饰画，很受游客喜爱。

花栖民宿一共有5期，现在一期和二期房间供不应求，三期即将开业，四期和五期正在改建中，建成后共有100多个房间。“青州历史悠久、文化灿烂，从北京辞职来青州做民宿，就是看好了这里的旅游前景。”王小岗说。

一系列“国潮”新玩法让古城旅游释放出新活力。据了解，今年一季度，青州古城共接待游客240余万人次，同比增长8.8%，实现了首季“开门红”。（记者王金虎）

(责编：方经纶、陈键)

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