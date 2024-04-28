新华社南宁4月28日电 题：西部陆海新通道打开开放发展新空间

新华社记者赵欢、林凡诗、张卓文

4月24日，在位于北部湾畔的钦州港东站，装载着阿联酋聚乙烯、巴西纸浆等货物的海铁联运集装箱班列缓缓驶离，不久后，这趟班列将到达重庆团结村站。

“班列开行之初，班次少、货物零散，不比现在繁忙。”目送着列车远去，广西北部湾国际联运发展有限公司运营主管刘福名发出感慨。

刘福名是见证者也是参与者。他说，西部陆海新通道总体规划实施5年来，班列越开越密，货物品类从最初的陶瓷、板材等几十种，增加至目前的汽车配件、新能源材料等1000多种，服务范围实现了西部省份全覆盖。

在中铁联集钦州中心站，货车在有序进出。新华社记者赵欢 摄

广西钦州港是西部陆海新通道陆海联运的枢纽，火车、汽车与轮船无缝衔接。“中国制造”在这里走向全球，来自全球的货物又从这里进入中国市场。

不远处的北部湾港钦州自动化集装箱码头，往返的吊桥精准抓取货轮集装箱，放置在无人驾驶智能导引运输车上。近年来，依托智能化、信息化和无人化技术，码头加速提升港口基础设施服务能力，着力提高陆海联运效率。

“去年以来，铁路中心站与自动化集装箱码头推动区域形成一体化，建立合署调度机制，实现海铁联运内部倒运，倒运时效提升30%。同时，信息数据互联互通取得新进展，数据时延不断降低。今年一季度，完成海铁联运箱量同比增长273.5%。”广西钦州保税港区盛港码头有限公司流程策划部副经理朱光远说。

在钦州自动化集装箱码头，智能导引运输车在运送集装箱。新华社记者赵欢 摄

朱光远介绍，近年来，港口还持续加快对外开放，不断激活发展新动能。日前，广西北部湾港6个泊位获批正式对外启用，预计每年将带来货物进出口吞吐量2000余万吨，将为推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港的建设提供坚实保障。

西部陆海新通道不仅是物流通道，更是经济走廊。随着通道辐射能力不断增强，越来越多企业在通道沿线投资兴业。

在广西自贸试验区钦州港片区华谊化工新材料一体化项目基地，聚焦国家鼓励发展的高端新材料产品项目三期正加快建设。

“钦州的地理位置优势，是企业选择在此落地的重要原因。”广西华谊新材料有限公司党委书记、董事长罗明陨介绍，区位优势助力企业充分利用华南、西南和东南亚等市场，实现产业链上下游一体化综合发展。

图为中马钦州产业园区。新华社记者赵欢 摄

共享新通道发展机遇的，还有来华投资的海外企业。依托良好的产业基础和优良的港口，去年年末，马来西亚闵和粮油产业基地项目在广西自贸试验区钦州港片区开工建设，项目的落户为片区粮油产业延链强链补链带来新动力，也为跨国企业发展带来新的市场机遇。

“西部陆海新通道覆盖的范围也是我们的消费市场，企业未来发展前景十分广阔。”闵和粮油食品科技有限公司总经理潘南达说。

今年一季度，西部陆海新通道海铁联运班列开行突破2000列，同比增长16.8%，提前14天完成本季度班列开行任务。

“如今，西部陆海新通道正不断打通沿线、区域开放发展的新空间、新路径，持续为区域经济发展助力、加热。”广西钦州市市长王雄昌说。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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