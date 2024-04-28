原标题：虎牙公司董事长林松涛：坚定战略转型，商业化改革成效加速释放

“自去年战略调整之后，我们一直在坚定地执行‘三年计划’，持续推动商业化和游戏服务转型，平台第二增长曲线继续显现。”4月26日，在虎牙直播星盛典非凡论坛上，虎牙公司董事长林松涛介绍了2024年虎牙的关键战略，重点阐述了“推动三大核心升级，实现共赢发展”的相关举措。

据林松涛介绍，自去年8月制定“三年计划”之后，虎牙持续聚焦商业化转型，通过与游戏公司加深合作，已经有效促进道具售卖、游戏广告和分发服务收入增长——从23年8月至24年4月，虎牙直播整体商业化流水增长显著，其中道具售卖流水增长1800倍，游戏分发流水增长12倍，游戏广告流水增长2倍。

在论坛上，林松涛还阐述了虎牙2024年的关键战略举措，虎牙将在内容、生态及商业三大核心领域进行全方位升级。

首先，在内容方面，虎牙将继续重视对版权电竞赛事的引入和运营，持续推出高质量高规格的自办赛事，加速电竞市场下沉，着力打响“村运会”品牌，同时，推动虎牙赛事从国内市场“走出去”，在海外举办多场“电竞世界杯”及“全球电竞峰会”，保持虎牙电竞赛事第一平台的领先优势。

其次，在生态层面，虎牙将努力打破平台壁垒，服务全网用户。在接下来“三年计划”的时间里，虎牙将继续加强与游戏厂商、腾讯产品以及直播平台的合作，通过生态的构筑与发展，进一步促进带动直播与游戏产业的发展。

最后，在商业化层面，虎牙则将持续聚焦商业化转型，挖掘虎牙用户游戏消费潜力。在此次论坛上，虎牙也携手签约主播与游戏客户代表正式启动“虎亿计划”，未来三年虎牙将计划培养千余名全行业头部主播，合作超过5000个优质游戏项目，并通过内容营销模式为游戏客户助力游戏新发行，撬动超百亿全平台流量加持，并在未来三年为游戏商业化主播分成100亿。

“当下游戏直播行业已经进入竞合发展新格局，多平台内容共享无疑成为未来趋势。虎牙将继续巩固公司的核心直播业务，同时推动游戏相关服务的发展，汇聚多平台力量共创直播新生态，从而推动游戏直播行业新一轮升级变革。随着战略转型的稳步实施，我们对未来的业务前景充满信心。”林松涛说道。

(责编：曹淼、李源)

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