4月27日，由中国联通主办，联通智网科技承办，中国电动汽车百人会支持的“中国联通车联网大会”于北京国际车展期间成功举办。

本次大会以“智赋启新 联通未来”为主题，发布中国联通车联网的新战略、新联接、新技术、新运营、新制造、新市场、新生态行业全域能力。来自全球近80家车企、40多家产业合作伙伴和20多家海外运营商等300多位嘉宾莅临本次大会，共同探讨车联网创新发展。

中国联通车联网大会现场（受访者供图）

中国联通集团党组成员、副总经理梁宝俊在致辞中表示，中国联通积极履行央企责任，以网络强国、数字中国建设为主责，以联网通信、算网数智为主业，以数字信息运营服务、数字技术融合创新为抓手，加速各行业数字化转型升级。中国联通致力于构建以5G、云计算等为代表的新型数字基础设施，并积极推进数字技术的融合创新。联通智网科技一直专注于车联网联接、车联网运营及智慧交通领域，为用户和车企提供全方位的产品及解决方案。基于联通智网科技成立的“智慧交通军团”，积极推进以车路协同赋能智能驾驶领域的核心技术攻关，全面赋能行业客户和合作伙伴。

在汽车出海环节，中国联通发布了《2024中国汽车出海态势分析和数字化解决方案白皮书》，从国家政策、企业战略、从产业链协同等方面深度分析，为汽车出海提供数字化服务领域需求分析和方案，更好的助力中国汽车扬帆出海。随后，中国联通汽车出海联盟新成员加入仪式举行。

会中，联通智网科技与中兴通讯、特来电、腾讯科恩实验室、中汽信科签署战略合作，从多维度、多层次赋能行业安全健康快速发展。联通智网科技发布中国联通车联网创新联合体资金支持计划，中汽中心工程院、中软国际、恒安嘉新、蘑菇车联、长安大学、文远知行、北京航天航空大学、为辰信安、四维图新等19家企业加入联合体，拥抱汽车行业新时代，共筑数字产业新未来。

在大会的产品和解决方案展区，中国联通设置了数智链基座、大模型应用、车企数字化运营、车联网安全、无人自动泊车、新能源车辆管理、智能座舱、汽车制造以及车路协同等系列产品和解决方案展示。

“未来，中国联通将继续深化与产业各方的紧密合作，共同探索合作新路径，推动车联网产业和中国式现代化建设迈向新台阶。”梁宝俊表示。

(责编：曹淼、李源)

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