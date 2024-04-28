4月28日，国内首个“交改直”输电工程——扬州-镇江±200千伏直流输电工程正式竣工投运。

记者从国网江苏省电力有限公司获悉，作为我国新型电力系统建设的重点工程，该工程首次把交流输电线路改造为直流输电线路，为输电工程领域解决用电需求大、电网饱和度高、新建空间有限等难题提供了“中国方案”。

该工程起于扬州高邮，止于镇江大港新区，线路全长约110千米，能大幅提升长江以北地区风电、光伏等清洁能源输送至苏南地区消纳的能力，满足清洁能源在长三角地区的优化配置需求。

“相较于交流输电，同样电压等级的直流输电输送功率更大、电损更小。输电容量由原来约50万千瓦增加至120万千瓦。”国网江苏省电力有限公司建设部计划管理处处长陈松涛说，除了提高输送容量，“交改直”比新建跨江线路能缩短近6个月工期，减少近6000万元支出。

陈松涛表示，此次工程建设大规模运用智能施工机器人实现高效、绿色施工，同时自主研发对称单极直流控保、±200千伏换流变等多项创新成果，形成一批“交改直”输电工程创新施工方案，为今后区域电网建设进一步挖潜增效打下基础。（记者何磊静）

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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