原标题：清华大学技术转移与创新发展论坛在京举办

4月25日，在庆祝清华大学成立113周年之际，由清华大学技术转移研究院和清华大学五道口金融学院联合主办的清华大学技术转移与创新发展论坛在北京举行。论坛以“高质量成果转化，促进新质生产力发展”为主题，邀请知名专家学者与业界嘉宾与会，聚焦中国高校基础科研成果转化，共同探讨科技发展、金融助力、政策监管等问题。

清华大学党委常委、副校长，中国科学院院士姜培学表示，当前，全球前沿技术和颠覆性技术创新正在推动产业与业态加速迭代，形成新质生产力。清华大学坚持点面结合、长远布局，围绕空间、网络、通讯、人工智能、工业软件、高端装备、碳中和等战略领域进行部署，成功实施转化了一系列重大科技成果，在服务国家高水平科技自立自强方面做出了重要贡献。

在主旨演讲环节，清华大学学术委员会副主任、中国科学院院士欧阳明高，中核战略规划研究总院院长、党委副书记王振清，清华大学技术转移研究院院长王燕，清华大学五道口金融学院院长焦捷，清华大学学术委员会副主任、美国工程院外籍院士黄翊东，清华大学医学院常务副主任、祁海，东方空间联合创始人、联席CEO姚颂，中金资本运营有限公司董事长单俊葆等嘉宾，围绕科技成果转化探索与实践、金融赋能科技创新、基础研究与创新转化、技术创新新范式等主题分别做主旨演讲。

论坛还设置三场分论坛，分别聚焦人工智能、医疗健康、绿色技术方向，共有26项创新成果得以展示与交流，旨在建立链接科技、市场、资本、人才的交流平台，促进各领域的深度合作与共同发展，助力学校科技成果项目转化落地。

(责编：董童、李源)

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