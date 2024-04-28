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产业观察：低空经济加速“升空”

人民网记者 王震
2024年04月28日13:49 | 来源：人民网
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4月7日，全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证颁发；4月18日，广州推出全国首个低空经济应用示范岛，启动飞行汽车基础设施建设；4月23日，“空中快递”首次入选交通运输部智能交通先导应用试点项目……

从去年12月中央经济工作会议上被列为国家战略性新兴产业，到今年两会首次被写入政府工作报告，低空经济正逐渐走到聚光灯下，迎来快速发展。

低空经济涉及物流运输、城市交通、农林植保、应急救援、体育休闲、文化旅游等领域，同时也涉及高端制造、人工智能等行业，是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表。

抢占制高点，从中央到地方，政策规划密集推出。

3月27日，工信部、科技部、财政部、民航局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，提出到2030年，推动低空经济形成万亿级市场规模。

“当前，我国发展低空经济已经具备较好基础。”在4月17日的国新办发布会上，国家发展改革委相关负责人表示。

4月18日，苏州召开低空经济发展推进大会，集中签约49个低空经济项目；同时，发布了低空经济发展体系与愿景、实施方案、若干措施等一系列政策规划。

同日，广州宣布打造全国首个低空经济应用示范岛，并启动飞行汽车基础设施建设，未来将服务于“低空+通勤”“低空+旅游”“低空+应急”等应用示范。

记者梳理发现，去年12月以来，苏州、广州、深圳、合肥、沈阳等多个城市先后发布政策举措，抢抓低空经济产业新机遇。在深圳盐田，低空经济领域企业落户最高可获500万元补贴；沈阳计划打造10个以上低空经济应用示范场景；合肥提出建成具有国际影响力的“低空之城”目标……

随着政策规划有序推进、技术应用逐渐成熟、市场规模不断壮大，低空经济产业正在站上新风口。在电力巡检、农业植保、外卖配送、观光旅游等生产消费场景，低空经济正在加速渗透。

4月7日，民航局向亿航智能颁发了全球eVTOL（电动垂直起降飞行器）行业内首张生产许可证。

亿航智能副总裁贺天星表示：“低空经济要想发挥最核心的价值，一定要辐射到城市的日常通勤和交通出行。”据透露，该企业计划在广州、深圳、珠海、合肥等城市打造低空经济“样板城市”，率先推出空中出租车。

数据显示，截至2023年底，在传统通用航空方面，我国注册通航企业达690家，运营航空器达2900架，月均飞行11.4万小时；在无人机新业态方面。截至2023年底，国内注册无人机126.7万架，同比增长32.2%，运营无人机的企业达1.9万家。

民航局相关负责人表示，目前我国无人驾驶航空飞行活动呈现良好发展态势。民用无人机已在农林牧渔和娱乐航拍领域率先实现行业普及，城市场景和物流应用的管理模式与技术标准已初具推广基础。

业内分析，随着顶层设计定调，低空经济万亿蓝海市场发展提速。eVTOL 作为低空经济的重要载体，商业化有望提速。以eVTOL为代表的低空经济产业化已经从“0到1”迈入“1到N”的新阶段。

(责编：王震、吕骞)
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