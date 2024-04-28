王绍绍

数据是数字经济的关键要素，近年来，我国产业数字化程度显著提高，数据资源对于企业特别是相关数据企业的价值创造日益发挥着重要作用。

当前，数据要素作为国民经济社会发展的第五大生产要素，已然成为经济的重要增长引擎。多位业内人士表示，数据资产入表将极大推动数据资产化进程，激发数据要素型企业创新活力，促进数据要素市场高质量发展。

“数据资产入表是指将数据确认为企业资产负债表中‘资产’一项，可以使数据价值实现资产化，有利于企业对数据资产进行充分利用和开发。”工信部新基建重大项目评审专家、北京邮电大学科技园元宇宙产业协同创新中心执行主任陈晓华表示，“数据入表”为企业的数据资产管理和运用提供了依据，且有利于日后数据资产的交易定价，进而推动数据要素市场的发展和壮大。

数据资产的发展有赖于“自上而下”的管理机制完善，相关产业的规章制度建设为数据资产和数字经济保驾护航。今年以来，财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）正式施行。《暂行规定》明确了数据资源的确认范围和会计处理适用准则，兼顾信息需求、成本效益和商业秘密保护，有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则，为监管部门完善数字经济治理体系、加强宏观管理提供了会计信息支撑。

针对这一举措，国家发展改革委价格监测中心主任刘五星提到，自“数据二十条”发布以来，财政部、国家数据局等部门陆续出台了“企业数据资源会计入表”“数据资产管理”“‘数据要素×’三年行动计划”等一系列顶层设计和重大政策措施，数据要素市场进入了快速发展期。可以预见，在不久的将来，数据资产将与实物资产、金融资产一道成为我国经济发展的重要动力源泉。

探索“数据入表”，各地依托自身互联网数据资源，在数字资产管理和变现方面做出积极探索。浙江落地全国首单工业互联网数据资源入表案例，通过确认交易主体准入资质、确认数据用途合法及使用限制合规，成功完成数据存证登记，并上架挂牌至当地大数据交易服务平台；上海发放首笔数据资产质押贷款，让数据资产不再“沉睡”，实现数据资产的真正变现，通过提供创新高效且风险可控的贷款投放新渠道，为数字金融创新提供重要参考。

数据资源入表是企业数据资产化的第一步，数据产品的定价则关系到数据资产价值的充分挖掘和释放。在上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷看来，通过把数据明确为生产要素，将提升全社会对于数据经济意义的认识，战略性推动产业数字化转型。可以通过制定和颁布相关会计准则，对规范数据资产的计量、转让、使用等将提供基础性支撑。

“具体而言，可以借助间接测算方法实现数据定价入表。包括考察从事数据开发利用活动的劳动者报酬、相关机器设备的固定资产折旧，以及有效运用数据获得的企业盈余等，从而间接确定入表的金额。”胡捷介绍道。

业内专家认为，数据资源“入表”，有利于显化数据资源价值，提升企业数据资产意识，激活数据市场供需主体的积极性，增强数据流通意愿，减少“死数据”，为企业对数据进行深度开发利用提供动力。同时，建立数据资源入表机制能够有效带动数据采集、清洗、标注、评价、资产评估等数据服务业发展，激发数字经济发展活力。

(责编：王震、吕骞)

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