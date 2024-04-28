人民网北京4月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开4月例行新闻发布会，会上发布了2024年2月份全球经贸摩擦指数。

从综合指数看，当月全球经贸摩擦指数为299，继续处于高位区间，比上年同期下降28个点，比上月上升189个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.3%，环比上升66.9%。

从国别指数看，美国、印度和欧盟的经贸摩擦指数在20个国家（地区）中位居前三，美国、欧盟的经贸摩擦措施涉及金额排名前列。与上年同期相比，美国、印度和欧盟继续保持高位。

从行业指数看，运输设备、电子、机械设备、轻工、医药和化工行业是经贸摩擦措施的主要冲突点。在监测的13个主要行业中，运输设备行业全球经贸摩擦指数居首。

从分项指数看，监测的20个国家（地区）共发布18项进出口关税措施，启动16起贸易救济调查，向WTO提交技术性贸易壁垒（TBT）通报和卫生与植物卫生措施（SPS）通报123项，发布进出口限制措施19项，发布其他限制性措施137项。进出口限制措施指数在五类措施指数中居首。

在涉华经贸摩擦方面，19个国家（地区）涉华经贸摩擦指数为1384，较上月上升1167个点，呈增长趋势。其中，美国涉华经贸摩擦指数最高，其次是英国，巴西排名第三。当月19个国家（地区）涉华经贸摩擦措施涉及金额同比上升45.3%，环比上升40%。机械设备、电子、运输设备、轻工、医药和化工行业涉华经贸摩擦指数处于高位。

(责编：王震、吕骞)

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