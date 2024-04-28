人民网北京4月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开4月例行新闻发布会，会上发布了第一季度全国贸促系统商事认证数据。数据显示，1-3月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书154.95万份，较上年同比增长17.38%，反映了今年以来我国外贸发展的良好势头。

其中，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额共计849.31亿美元，同比增长2.47%。全国贸促系统优惠原产地证书签证金额共计161.21亿美元，同比增长4.73%。

全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额共计16.66亿美元，同比增长2.38%；签证份数共计5.40万份，同比增长18.56%。全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额和签证量双增长，表明RCEP带来的贸易红利持续释放，外贸企业获得实实在在的实惠。

2024年1-3月，全国贸促系统共签发出境ATA单证册2954份，同比增长73.66%；相关ATA单证册涵盖货值约8.06亿元人民币，同比增长117.25%。核销出境单证册2485份，涉及货值逾6.70亿元人民币。其中，按签证量排名前五位的目的国（地区）分别为德国518份、意大利407份、中国香港363份、美国332份和俄罗斯197份。ATA单证册签发数量持续增长，反映了我国企业拓展国际市场的动力和热情持续高涨，境外宣传展示、业务交流等外贸活动持续加强。

(责编：王震、吕骞)

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