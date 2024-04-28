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中国贸促会：中国是全球PCT国际专利申请量最大来源国

2024年04月28日14:45 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开4月例行新闻发布会，会上发布了3月全球知识产权保护指数月度观察报告。中国贸促会新闻发言人赵萍介绍了观察报告的三个主要发现：

知识产权政策措施方面，中国版权执法部门组织开展打击网络侵权盗版行动，各级版权执法部门2023年共检查实体市场相关单位72.36万家（次），查办实体市场侵权盗版案件2785件。德国专利商标局发布2023年年度统计数据，中国公开专利申请数量与2022年相比增长了15%，在2023年的申请人排名中，德国博世公司位居第一，其后依次是华为、谷歌、微软和三星。

知识产权全球治理方面，世界知识产权组织公布2023年全球知识产权申报统计数据，2023年全球PCT（专利合作条约）国际专利申请总量为27.26万件，中国是申请量最大来源国，美国、日本分别位居全球第二、第三。

申请人方面，华为技术有限公司PCT申请量位居全球榜首，韩国三星电子位居第二。中国的宁德时代增长最快，排名从84位升至第8位。知识产权国际合作方面，中国国家知识产权局与澳大利亚知识产权局签署合作备忘录，旨在进一步深化合作，为两国创新主体提供优质高效服务。

(责编：王震、吕骞)
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