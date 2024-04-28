人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国贸促会：超七成受访外企看好未来5年中国发展

2024年04月28日14:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开4月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人赵萍介绍了今年一季度，中国贸促会对超600家外资企业进行营商环境调研的有关情况。

总体来看，受访外资企业对中国营商环境的满意度评价较高，所有指标“满意”及以上评价占比均较去年四季度有所提升。对“获取经营场所”“办理结业手续”“市场准入”等九项指标评价“满意”及以上的企业占比超九成。

从市场信心情况看，受访外资企业对中国市场充满信心。七成以上受访外资企业看好未来5年中国市场发展前景，环比提高约3.8个百分点。过半的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高约2.9个百分点。

从在华经营情况看，受访外资企业对在华经营预期总体乐观。过半数受访外资企业反映预期未来5年在华投资利润率将会提高。来自欧洲的受访外资企业预期未来5年在华投资利润率提高的占比接近六成，高于其他地区。预期今年在华有增资计划的受访外资企业占比环比提高2.1个百分点。来自北美的受访企业该占比较受访外资企业总体高4.5个百分点。

以上调研数据反映，中国市场吸引外资的综合优势依然突出，加上一季度以来一系列稳经济、促开放、引外资的政策效应持续显现，我国良好的投资环境和高水平对外开放增强了外资企业投资中国的信心，投资中国、加码中国、深耕中国，外资企业也必将赢在中国。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国贸促会：超七成受访外企看好未来5年中国发展
　　人民网北京4月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开4月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人赵萍介绍了今年一季度，中国贸促会对超600家外资企业进行营商环境调研的有关情况。…
中国贸促会：中国是全球PCT国际专利申请量最大来源国
　　人民网北京4月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开4月例行新闻发布会，会上发布了3月全球知识产权保护指数月度观察报告。中国贸促会新闻发言人赵萍介绍了观察报告的三个主要发现： 知识产权政策措施方面，中国版权执法部门组织开展打击网络侵权盗版行动，各级版权执法部门2023年共检查实体市场相关单位72.36万家（次），查办实体市场侵权盗版案件2785件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部