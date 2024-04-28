人民网北京4月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开4月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人赵萍介绍了今年一季度，中国贸促会对超600家外资企业进行营商环境调研的有关情况。

总体来看，受访外资企业对中国营商环境的满意度评价较高，所有指标“满意”及以上评价占比均较去年四季度有所提升。对“获取经营场所”“办理结业手续”“市场准入”等九项指标评价“满意”及以上的企业占比超九成。

从市场信心情况看，受访外资企业对中国市场充满信心。七成以上受访外资企业看好未来5年中国市场发展前景，环比提高约3.8个百分点。过半的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高约2.9个百分点。

从在华经营情况看，受访外资企业对在华经营预期总体乐观。过半数受访外资企业反映预期未来5年在华投资利润率将会提高。来自欧洲的受访外资企业预期未来5年在华投资利润率提高的占比接近六成，高于其他地区。预期今年在华有增资计划的受访外资企业占比环比提高2.1个百分点。来自北美的受访企业该占比较受访外资企业总体高4.5个百分点。

以上调研数据反映，中国市场吸引外资的综合优势依然突出，加上一季度以来一系列稳经济、促开放、引外资的政策效应持续显现，我国良好的投资环境和高水平对外开放增强了外资企业投资中国的信心，投资中国、加码中国、深耕中国，外资企业也必将赢在中国。

(责编：王震、吕骞)

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