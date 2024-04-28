人民网北京4月28日电 据水利部网站消息，今年4月1日入汛以来，珠江流域北江、韩江已分别发生2次编号洪水。4月28日12时50分，韩江干流三河坝水文站（广东梅州）水位涨至42.01米，超过警戒水位（42.00米）0.01米，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“韩江2024年第3号洪水”。

目前，水利部派出的工作组仍在韩江一线指导暴雨洪水防御工作。针对广东省汛情，水利部已于4月28日10时启动洪水防御Ⅳ级应急响应，要求广东省、水利部珠江水利委员会加强雨水情监测预报，强化中小水库、病险水库、在建工程安全度汛措施，抓好强降雨可能引发的山洪灾害和中小河流洪水防范工作，严格执行领导带班和24小时值班值守制度，确保信息传送及时、畅通。

(责编：王仁宏、吕骞)

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