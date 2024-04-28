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光峰科技：2024年一季度归母净利润增长226.2%

2024年04月28日15:08 | 来源：人民网
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4月26日，光峰科技披露2024年第一季度财报：一季度公司实现营业收入4.45亿元；归母净利润4454.33万元，同比增长226.21%；扣非归母净利润实现扭亏为盈，整体毛利率为33.24%，关键财务指标表现稳健。

光峰科技相关负责人介绍，整体来看一季度最为亮眼的是，车载业务收入实现从0到1的突破，成为公司未来关键增长极。2023年12月，公司迎来首个定点车型问界M9正式落地，并于2024年3月进入密集量产交付阶段。根据车企交付节奏，公司车载光学业务一季度实现营业收入4802.68万元。

一季度，光峰科技影院核心器件业务表现强劲，带动公司影院核心器件业务收入持续向好发展，实现营业收入1.53亿元，同比增长21%。此外，公司加大VLED LED Cinema放映解决方案研发及推广力度，进一步拓宽影院业务发展空间，增强业务可持续发展的韧性。

在专业显示业务方面，2024年年初公司专显携多项应用成果及解决方案亮相欧洲国际视听技术及系统集成展览会（ISE展），工程投影新品S Pro首次对外亮相，积极拓展国际市场。

此外，公司一季度对费用支出进行了优化及控制，期间费用同比下降20.6%，降本增效成果显著。

对于公司经营规划，光峰科技创始人、董事长兼CEO李屹在年报致股东信中表示，将让基础业务和成长业务相向而行，着力提升经营质量，同时抓住从小赛道向大市场转变的机会，继续扩大公司在车载光学领域的战略优势和成果。抓住国内新能源汽车开辟新赛道并迅速崛起的历史性机遇，积极抢占车载光学、智慧座舱等蓝海市场，和国际头部车企一起，为消费者创造全新的驾乘体验，在车载光学这一赛道上跑出“深圳加速度”。

(责编：曹淼、李源)
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