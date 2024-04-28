人民网北京4月28日电 （记者王仁宏）5月22日是国际生物多样性日。今年国际生物多样性日主题为“Be part of the Plan”，即“生物多样性、你我共参与”。

今日，生态环境部新闻发言人裴晓菲在例行新闻发布会上介绍，为呼吁社会各界积极参与生物多样性保护事业，国际生物多样性日当天，生态环境部将联合海南省人民政府共同举办国际生物多样日活动。届时，国务院加强生物多样性保护工作协调机制成员单位，《生物多样性公约》部分缔约方及欧盟、联合国开发计划署、联合国环境规划署和《生物多样性公约》秘书处等国际组织代表将参加有关活动。

裴晓菲表示，中国政府一贯高度重视生物多样性保护。今年年初，生态环境部发布并向《生物多样性公约》秘书处提交《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030年）》，持续推动“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”落实，推进全球生物多样性治理进程。此外，自2021年中国率先出资成立昆明生物多样性基金以来，生态环境部会同财政部、外交部与联合国环境规划署等国际机构已开展多轮磋商，就昆明生物多样性基金合作事项基本达成一致，并力争在COP16（联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十六次会议）之前实现昆明生物多样性基金支持的第一批项目落地。

(责编：王仁宏、吕骞)

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