人民网北京4月28日电 （记者王仁宏）“今年一季度，全国环境空气质量和水生态环境质量总体均持续改善。”今日，生态环境部新闻发言人裴晓菲在例行发布会上表示。

数据显示，一季度，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度同比下降6.5%，PM10、O3、SO2、NO2等平均浓度同比均下降，空气质量优良天数比例同比上升3.5个百分点。3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例同比上升0.8个百分点，长江、黄河等主要江河水质优良断面比例同比上升1.2个百分点。

从环境空气质量状况来看，一季度，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为43微克/立方米，同比下降6.5%，PM10、O3、SO2、NO2等平均浓度同比均下降，CO平均浓度同比持平；空气质量优良天数比例为83.6%，同比上升3.5个百分点；重度及以上污染天数比例为2.4%，同比下降0.9个百分点。其中，京津冀及周边地区“2+36”城市、汾渭平原13个城市PM2.5平均浓度同比分别下降7.2%和16.7%，优良天数比例同比分别上升10.9%和13.1%。但长三角地区31个城市PM2.5平均浓度同比上升12.8%，优良天数比例同比下降4.6个百分点。

3月份，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为34微克/立方米，同比下降5.6%，PM10、O3、SO2、NO2等平均浓度同比均下降，CO平均浓度同比持平；空气质量优良天数比例90.4%，同比上升7.2个百分点；重度及以上污染天数比例为1.0%，同比下降1.6个百分点。其中，京津冀及周边地区“2+36”城市、汾渭平原13个城市PM2.5平均浓度分别同比下降7.5%和8.9%，优良天数比例分别同比上升18.6%和11.9%。长三角地区31个城市PM2.5平均浓度同比上升2.4%，优良天数比例同比上升9.9个百分点。

从水生态环境质量状况来看，3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为89.9%，同比上升0.8个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比上升0.1个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。

其中，长江、黄河等主要江河水质优良断面比例为91.5%，同比上升1.2个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.5%，同比上升0.1个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮。监测的201个重点湖（库）中，水质优良湖库比例82.1%，同比上升1.1个百分点；劣Ⅴ类水质湖库比例4.5%，同比下降0.1个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。

(责编：王仁宏、吕骞)

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