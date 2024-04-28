原标题：沪农商行发布2023年报：全力以赴做好“五篇大文章”

4月25日晚间，上海农商银行披露2023年年度业绩报告及2024年一季报。2023年，上海农商银行继续保持稳中有进良好势头，实现新三年战略规划的良好开端。

规模效益齐头并进，资产质量保持行业较好水平

2023年，是上海农商银行新三年战略规划的开局之年，该行延续稳中向好的发展态势。

盈利能力稳步提升。集团实现营业收入264.14亿元，同比增长3.07%，其中，非利息净收入57.14亿元，同比增长17.26%，手续费及佣金净收入22.68亿元，同比增长5.23%；归母净利润121.42亿元，同比增长10.64%，平均总资产回报率（ROA）0.93%，加权平均净资产收益率（ROE）11.34%，较上年同期上升0.12个百分点。

规模实力稳步增长。截至2023年末，集团资产总额为13922.14亿元，较上年末增长8.65%，贷款和垫款总额为7114.83亿元，较上年末增长6.09%，吸收存款10164.12亿元，较上年末增长7.73%。

资产质量保持稳定。截至2023年末，集团不良贷款率为0.97%，拨备覆盖率为404.98%，保持行业较好水平，继续保持较强的风险抵御能力。

资本充足水平保持良好。截至2023年末，集团资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.74%、13.35%、13.32%。

自上市以来，该行注重股东投资回报。2023年度利润分配预案为以实际权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对普通股每10股派发现金股利3.79元（含税），现金分红率30.10%，股息率超5%，以良好的经营业绩持续回报广大股东和投资者。

2024年1-3月，集团实现营业收入70.85亿元，同比增长3.69%，归母净利润35.52亿元，同比增长1.48%；截至2024年3月末，集团资产总额14415.96亿元，较上年末增长3.55%，资产质量继续保持稳定。

全力服务实体经济，书写“五篇大文章”

2023年，上海农商银行积极践行“普惠金融助力百姓美好生活”使命，全力做好“五篇大文章”，从多维度强化服务实体经济质效。

公司金融方面，上海农商银行持续打造以交易银行为引擎的“5+3”综合金融服务体系，深化客户经营、产品研发、功能迭代、渠道升级。截至2023年末，对公贷款余额4520.23亿元，较上年末增加11.53%，公司客户总数达34.43万户，对公服务规模持续扩张。其中，对公结算活跃客户数量较上年末增长12.75%，制造业贷款余额较上年末增长15.07%。

深耕普惠金融：截至2023年末，该行普惠小微贷款余额779.28亿元，较上年末增长21.55%，其中普惠在线贷款余额241.52亿元，较上年末增长超30%，微贷中心贷款规模和客户数均实现翻倍增长，户均贷款规模为149.9万元，贷款规模和客户数均实现翻倍增长；普惠小微贷款客户5.03万户，较上年末增幅47.51%；涉农贷款余额663.78亿元，普惠涉农贷款余额142.95亿元，较上年末大幅增长26.28%，继续保持“三农”金融服务区域市场主力军地位。

加码科技金融：2023年，该行加强重点科技型企业支持力度，推进上海市创新型企业及“专精特新”企业的专项金融支持服务。截至2023年末，该行科技型企业贷款余额925.16亿元，较上年末增长29.92%，科技型企业贷款余额占比达20.47%，较上年末提升2.90个百分点，科技型企业贷款客户数量3275户，较上年末增长33.13%。其中，科技型中小企业户数占比达97.13%，单户余额1000万元及以下户数占比74.7%，较上年末提升2.26个百分点。2023年，该行服务上海市近半数“专精特新‘小巨人’”企业和约三成“专精特新”中小企业，贷款余额较上年末分别增长43.82%、37.02%。

践行绿色金融：截至2023年末，该行绿色信贷余额614.31亿元，较上年末大幅增长41.00%，绿色债券投资余额为115.49亿元，较上年末增长27.84%；资管产品绿色债券配置规模为21.39亿元，较上年末增长28.97%；绿色融资租赁余额101.47亿元，较上年末劲增45.19%，可持续发展金融服务底色进一步凸显。

发力养老金融：截至2023年末，代发养老金客户较上年末增加4.20万户，养老金代发量较上年末增长11.76%，代发养老金客户零售AUM较上年末增长11.74%，代发养老金客户数在上海地区市场占有率位居全市第二，养老金当年发放笔数占比较上年提升1.08个百分点，提升幅度位居全市第一。

深化数字金融：该行坚定推进“Focus+”数字化转型战略，以数据+技术两大板块支撑公司金融、普惠金融、零售金融、同业金融、运营服务与风险管控六条业务主线推进，持续加强科技力量投入。2023年，该行科技投入达11.35亿元，同比增长14.05%，占营业收入4.3%；拥有专职金融科技人员818人，较上年末增加14.4%，占员工总数的9.15%。

零售金融释放转型发展新动能，数字化转型成效显著

立足2023-2025新三年发展战略，上海农商银行持续全面深化零售转型。截至2023年末，该行管理个人金融资产规模稳步提升，存款结构持续优化，客群经营高质量发展；零售金融资产（AUM）余额7458.83亿元，较上年末增加491.68亿元，增幅7.06%；个人贷款余额（不含信用卡）1898.96亿元，个人客户数（不含信用卡客户） 2324.60万户，较上年末增加230.19万户，增幅10.99%。

在财富管理方面，该行持续构建以客户多元化资产配置为核心、稳健财富管理为特色的产品和服务体系，不断丰富财富管理产品“货架”，推进理财、基金、保险等代销业务，带动财富业务中收有效增长。截至2023年末，该行储蓄AUM余额5083.23亿元，较上年末增长520.14亿元，增幅11.40%；贵宾及财富客户数近100万户，较上年末增长8.53%；理财、保险、非货基金等财富产品首购客户超7万户。理财产品全面净值化以来，累计为客户创造收益超97亿元。

在渠道建设方面，该行不断优化网点布局，促进线上线下渠道融合。截至2023年末，个人线上渠道用户数达613.28万户，较上年末增长8.03%，理财交易及基金交易通过电子渠道承载量分别达到96.05%和94.83%。

良好的经营绩效助推上海农商银行市场影响力持续攀升：位列2024年全球银行品牌价值500强排行榜中位列第174位，较上年上升20位；位列全球银行1000强榜单第128位；位列2023年《财富》中国500强第310位，比2022年大幅上升159位；在商业银行稳健发展能力“陀螺”评价中位列城区农商银行综合评价第一。（记者韩晓余）

(责编：曹淼、李源)

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