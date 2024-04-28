人民网北京4月28日电 （记者王仁宏）今日，海洋生态环境司副司长张志锋在例行新闻发布会上表示，“十四五”以来，各有关部门和地方坚持陆海统筹、河海联动，坚持综合治理、协同发力，重点海域综合治理攻坚战取得重要阶段性成效。

一是入海河流总氮治理出实招、见实效。2023年，攻坚战区域内的41条国控河流入海断面总氮平均浓度同比下降21%，200多条国控和省控河流入海断面水质全部消除劣V类。2023年，三大重点海域近岸水质优良比例同比增长4.5个百分点，比2020年提升8.8个百分点。

二是各项攻坚行动和配套的工程措施进展顺利，合力推动攻坚战各项任务基本实现“时间过半、进度过半”。其中，三个重点海域已累计整治修复滨海湿地约9200公顷，整治修复岸线约110公里，治理互花米草约3800公顷。

三是海洋环境风险防范和应急能力不断夯实。各相关部门组织沿海地方持续开展涉海环境风险源的排查整治，加快推进监测应急船舶的配备、应急设备库的建设等，海洋环境风险防范和应急响应能力明显提升。

“在取得阶段性进展的同时，我们也充分认识到，三大重点海域面临的总氮等污染物排海压力仍处高位，典型海洋生态系统的恢复修复还需较长一个时期，重点海域生态环境质量改善的基础还不牢固，综合治理攻坚的任务依然艰巨。”张志锋表示，下一步，生态环境部将会同有关部门和沿海地方，深入推进陆海统筹、河海联动、区域协同的污染防治攻坚，进一步加强海洋生态保护修复和常态化监管，抓“一河一策” “一湾一策”精准治理，共同推动重点海域综合治理攻坚战取得预期成效。

(责编：王仁宏、吕骞)

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