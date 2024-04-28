原标题：中国移动杨杰：加速迈向算网3.0阶段

4月28日至29日，以“算力网络点亮AI新时代”为主题的2024中国移动算力网络大会在苏州举行。中国移动杨杰董事长在大会主论坛发表《算力网络点亮AI新时代》的主旨演讲。

他表示，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能成为新生产工具、数据成为新生产要素、算力成为新基础能源，三者共同构成新质生产力的重要驱动因素。特别是近期，通用人工智能取得突破式进展，引发算力需求爆发式增长。加快构建高科技、高效能、高质量的算力基础设施，对于发展新质生产力至关重要。

杨杰认为，新一代信息技术加速融入经济社会民生，继云计算之后，引发算力基础设施的新一轮深层次、结构性重大变革，呈现三个方面趋势：

一是算力多元化。数据作为信息的主要载体，深度融入生产、分配、流通、消费等各环节，激发跨地域、跨层级、跨场景的算力需求，推动算力分布由就近部署向“东中西”泛在部署转变、算力层级由集中式向“云边端”立体式转变、算力架构由通算为主向“通智超量”异构形态转变，丰富多样、无所不在的算力正成为经济社会高质量发展的重要基座。

二是算网一体化。随着各行业各领域数智化转型不断深入，安全、稳定、可靠的信息服务需求日益增长，推动“算”和“网”从相对独立、简单协同向资源一体配置、服务一体交付、技术一体演进转变，加速贯通信息存储、计算、传送、应用全环节，为产业高端化、智能化、绿色化发展提供更有力支撑。

三是全域AI化。人工智能作为当前最具变革性的技术力量，将系统重塑算力基础设施的服务形态和运营模式。一方面，算力基础设施负载将从互联网应用向通专大模型、AI智能体、比特数智人、人形机器人等AI原生应用转变。另一方面，算力基础设施运营将深度融智，形成资源全局感知、自然语言交互、AI辅助编程、系统自主演进等AI原生能力，显著提高大规模、高性能、低能耗的算力供给水平，助力全社会的“人工智能+”应用创新。

杨杰介绍，中国移动提出，打造以算为中心、网为根基、智为引擎，多种信息技术深度融合、提供一体化服务的算力网络。在发展初期，明确了算网在物理空间、逻辑空间、异构空间“三个融通”的发展目标，规划了算网1.0-泛在协同、2.0-融合统一、3.0-一体内生“三个阶段”的实施路径，着力推动算力成为像水电一样、“一点接入、即取即用、按需调度”的社会级服务。

当前，中国移动已初步建成了基础设施、技术能力、产品服务业界领先的算力网络。一是建成算网基础设施体系。“4+N+31+X”数据中心覆盖全量国家算力枢纽节点，呼和浩特超大规模单体智算中心入选“央企十大超级工程”，算力并网平台接入苏州昆山超算中心、玻色量子等数十家合作伙伴的多样化算力。建设全球规模最大的“IPv6+”骨干承载网，实现全球首个400G全光骨干传送网规模商用，持续深化三级低时延算力服务圈，畅通“东数西算”大动脉。二是建成算网关键技术体系。突破算力路由、算力原生、全调度以太网等原创技术，发布软硬一体计算架构、天元操作系统、天池SDN等自主创新成果。全力推进算网大脑研发，并于去年10月正式启动全网试商用，实现日均调度次数达亿级。牵头立项国内外标准120余个，在国际权威的互联网标准组织IETF成立算力网络关键技术工作组，推动算网一体原创技术走向国际。三是建成算网产品服务体系。移动云2023年收入突破800亿、4年增长40倍，综合实力稳居国内云服务商第一阵营。构建“3+2+1”算力终端产品体系，云手机用户规模超千万、云电脑销量超270万。推出东视西渲、东数西训、数据快递等20余项任务式服务样板。

杨杰表示，中国移动将推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段，深化“多元泛在、智能敏捷、丰富易用、安全可信、绿色低碳”的算网“ULTRA”新特性，加快实现算力网络规模部署和广泛应用。一是构建“多元泛在”的新布局，提升算网综合供给水平；二是构建“智能敏捷”的新中枢，筑牢算网大脑核心优势；三是构建“丰富易用”的新服务，支撑“人工智能+”发展；四是构建“安全可信”的新屏障，助力形成高水平安全格局；五是构建“绿色低碳”的新范式，加快实现可持续发展。（记者 李政葳）

(责编：董童、李源)

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