人民网北京4月28日电 （黄盛）4月26日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。

会议表示，金融系统要认真学习中央财经委员会第四次会议精神，贯彻落实国务院常务会议和有关会议要求，提高政治站位，协同发力，做好金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作。

会议认为，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生；要坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升；在遵循市场规律的基础上，政府出台激励政策，金融机构自主决策、自担风险，按照市场化、法治化原则发放贷款，切实提升金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新的能力和质效。

会议要求各金融机构，要增强责任意识，加强统筹协调，确保政策落实落细。要尽快建立行内工作机制，细化实化目标任务，完善配套制度措施，优化业务办理流程；要加强与行业主管部门沟通，找准工作重点，加快项目对接，积极满足重点领域融资需求；要不断完善综合金融服务，推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。

(责编：孙红丽、吕骞)

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