近日，神州租车在北京、广州、天津、杭州、南京等城市上线创新纯电动BMWiX1，双方在车辆采购、深度试驾、联合营销等方面展开全方位的深度探索，开启租车公司与汽车厂商在新能源汽车领域跨场景合作的新篇章。

聚集汽车消费需求，具有数字化智能配置的新能源车型越来越受到年轻消费群体的青睐。

神州租车相关负责人介绍，成立16年来，该公司依托于全国300多个城市的规模化布局及全场景租车服务平台，为汽车厂商触达更广泛的客户群。此外，得益于全直营模式，神州租车可快速通过其全国性实体服务网点进行精准布局，打通上游新能源主机厂商与下游消费者的消费链路，重构产业链上下游的消费生态。宝马集团践行“电动化、数字化、循环永续”的理念，引领未来出行体验。

“神州租车与宝马的合作，不仅打通了品牌与用户之间的横向交流，激发品牌效应，也将提升各自品牌对于潜在群体的吸引力。也会将豪华的电动驾乘体验带给更多消费者。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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